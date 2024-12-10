Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı
10.12.2024 - 16:36 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.