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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de yatırımcılarla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai’de uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle görüştü.

13.02.2024 - 15:06 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de yatırımcılarla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE’nin Dubai kentinde onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükûmetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükûmetler Zirvesi'nde temaslarını sürdürüyor. İkili görüşmeler de yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai’de uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

 

 

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