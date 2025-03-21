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GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı

21.03.2025 - 19:58Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

 

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