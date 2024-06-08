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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanına yapılan saldırıyı kınadı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğrayan Danimarka Başbakanı Frederiksen için sosyal medya hesabından kınama ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

08.06.2024 - 18:12 | | Altan ÇİMEN / İSTANBUL, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanına yapılan saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında 'Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor; Sayın Başbakan'a, Danimarka hükûmetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' ifadelerine yer verildi.

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