Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü genel kurulumuzda görevini devredecek Saliha hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Görevi devralarak Canan hanımefendiye üstün başarılar niyaz ediyorum.

KADEM, ülkemizin iki önemli meselesini aynı çatı altında buluşturarak, aslında konumuzun insanın bizatihi kendisi olduğunu ortaya koymak suretiyle, hayırlı bir görevi yerine getirmektedir. Fıtraten kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak, birbirine rakip ve hatta düşman yapma, birbiriyle çatıştırma zihniyeti, bizim medeniyetimize ait değildir. Kadını ve erkeği karşı karşıya getiren anlayış, asırlarca yönünü şaşırmış bir vaziyette, insanlığa en karanlık deneyimleri yaşatan Batı'ya aittir.

Evet, ülke olarak biz de işte bu sahte ama parıltılı, içinde yine istismarı barındıran, ama hak, özgürlük, eşitlik ambalajıyla reklamı yapılan bu çarpık demokrasi anlayışının albenisine, uzunca bir süre, ne yazık ki kapıldık. Bunun da sıkıntılarını çok farklı alanlarda yaşadık. Halen de yaşıyoruz.

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"BATI'NIN AHLAKİ ÜSTÜNLÜĞÜ YOK OLDU"

18 aydır Gazze'de devam edem soykırım başta olmak üzere Batı değerleri denen kavramların boş olduğunu hepimize göstermiştir. Batı'nın zaten iyice zayıflamış olan ahlaki üstünlüğü yok olmuştur. Demokrasi kavramının Batı'nın boyunduruğundan kurtarılarak insanlığa kazandırılması şarttır.

Bizim medeniyetimizde erkekle kadın arasında ne bir rekabet ne de üstünlük yarışı söz konusu değildir. Üstünlüğün asla cinsiyette, ırkta değil ilimde takvada merhamette aranmasını emreder.

Sorunlarımızı hiçbir zaman halının altına süpürmedik. Kimi zaman töre denilerek meşrulaştırılmak istenen hatalı uygulamalar yerine insani olanı ikame etmeye çalıştık.

Önceleri TV, dergi gibi medya araçlarının sosyal medya araçlarının yıkıcı etkisi karşısında direnebilmek meşakkatliydi. Tahribat öyle büyük ki telafisi kolay olmuyor.

Birileri yüzleştiğimiz tehditlere gözlerini kapatmış durumda.

"NÜFUSTA AZALMA BEKA SORUNU"

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Nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Bir tarihçimiz nasıl değerlendiriyor; 'Türkiye bir kabusa gidiyor. Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir' Yanlış nüfus kontrolü politikasıyla ülkemize güç ve zaman kaybettirdiler. Bugün de muhalefet belediyeleri eliyle devam ettiriyorlar. Mesele sadece muhalefetin ihanetiyle sınırlı değil. Toplumun temeli olan aile kurumu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit altındadır.

Zihinleri değiştirmeden hedeflediğimiz noktaya varamayız. Biz irfanımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ecdad 10 yıllar süren savaşta baskılar, zulümler döneminin yollarını irfanın rehberliğinde aşmayı başarmıştır.

Ömer Seyfettin, çalıştığı okulda öğretmen arkadaşlarıyla tartışırken ilim başka irfan başka diyor. Ama arkadaşları bu görüşe katılmıyorlardı. Bir gün arkadaşlarına Avusturya'dan şeker geliyor, şeker ucuzlayacak diyor. Öğretmenler inanıyor. Odaya giren hademeye de söylüyor. Hademe 'inanma beyim Avusturya şekeri bulsa kendi yer, bize niye versin,' diyor. Ömer Seyfettin arkadaşlarına siz ilminize rağmen buna inandınız ama o irfanı sayesinde bunu yutmadı. Demek ki irfan başka ilim başkaymış.