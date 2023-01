Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz 'yeter söz milletin' diyeli çok oldu, CHP bizi taklit ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri, milletimize yaptığımız her hizmeti bu anlayışlı hayata geçirdik. Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede Sultan Alparslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, aziz şehitlerimizin manevi desteğini hep yanımızda hissettik. İHA'ya Kızılelma adını verirken de bu kavramın işaret ettiği hedefi hayal ediyoruz.

Osmanlı Söğüt'te başladığı yolculuğunu önce Bursa, arından Edirne ve sonra İstanbul'a ve nihayet Viyana kapılarına sürdürürken sadece toprak kazanma derdinde değildi. Bizim milletimiz mutluluğu hakim kılma gayesi taşıyordu.

Hayallerini kaybeden yani Kızılelması kalmayan milletler tıpkı geçmişteki gibi tarihin tozlu sayfalarına karışmaya mahkum. Biz millet olarak hayallerimizden vazgeçmediğimiz için hala dimdik ayaktayız, hala dünyaya sözümüzü söylüyoruz.

Bu coşkunuz, bu heyecanınız inanıyorum ki, 14 Mayıs'ta burası bir başka patlayacak.

Bugün tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi ülkemizi çağın şartlarına göre hizmetlere, askeri güce kavuşturma mücadelesi veriyoruz. Her kim bazı tarihçilere göre; bugün 724. kuruluş yıldönümü olan Osmanlıyı aşağılıyorsa kuyruk acısı vardır. Bilecik'ten devletini kurdu topraklardan Osman Gazi'yi ve Osmanlıyı yöneten tüm neslini rahmetle ve şükranla yad ediyorum.

Ne söylediysek onu yapmanın gayreti içinde olduk. Ne söz verdiysek yerine getirmek için için gece-gündüz çalıştık.

BİLECİK'E 20 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI

Sadece tüm kalbimizle inandığımız somut verileri olan bir hakikati dile getiriyoruz. Ülkemizin küçük şehirlerinden biri olan bilecik bunların en yakın şahididir. Bilecik'e son 20 yılda toplam 20 milyar lira kamu yatırımı yaptık.

Yarın birileri de buralara gelecek. Onlara sormak lazım siz ne yaptınız? Bugün açılışını yaptığımız yerlerle artık Bilecik'te doğal gaz götürmediğimiz ilçemiz kalmadı. Avantajınız da var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bilecikli olunca...

Biz sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Şu hastanelerin güzelliğine bak. Bu bay Kemal SSK'nın genel müdürüyken bu hastanelere girilmezdi, girilmez.

"BUNLAR DARBECİ, VESAYETÇİ"

Biliyorsunuz seçimlere Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlanıyoruz. Menderes ne demişti, 'Yeter, söz milletin' demişti. Bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam ediyor. Bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor. Diyorlar 'Yeter, söz milletin.' Bay Kemal bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu? Bunlar darbeci darbeci, bunlar vesayetçi.