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Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi sosyal medya hesabından basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

10.01.2025 - 22:25 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zor şartlara aldırmadan fedakarca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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