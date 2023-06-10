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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan BAE Devlet BaÅŸkanÄ± ile görüÅŸtü

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri Devlet BaÅŸkanÄ± Åžeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

10.06.2023 - 19:29 | | Mikail BIYIKLI / Ä°STANBUL, (DHA) Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan BAE Devlet BaÅŸkanÄ± ile görüÅŸtü

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, BirleÅŸik Arap Emirlikleri Devlet BaÅŸkanÄ± Åžeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi saat 18.45 sÄ±ralarÄ±nda baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 30 dakika sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸme basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan BAE Devlet BaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan BAE Devlet BaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan BAE Devlet BaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan BAE Devlet BaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼


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