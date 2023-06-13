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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Aliyev ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni döneminde ikinci yurt dışı ziyaretini yapmak üzere Azerbaycan’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Gülistan Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından karşılandı.

13.06.2023 - 07:26 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Aliyev ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından çiçekle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanda Aliyev ile buluştu

ALİYEV İLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in da bulunacağı akşam yemeğine katılmak üzere havalimanından Gülistan Sarayı’na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Gülistan Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanda Aliyev ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

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