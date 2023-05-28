Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti.
28.05.2023 - 14:05 | | Mikail BIYIKLI-Ömer HASAR/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saat 12.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu kullandıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı'na geçti. Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti.