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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti.

28.05.2023 - 14:05 | | Mikail BIYIKLI-Ömer HASAR/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saat 12.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu kullandıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı'na geçti. Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti.

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