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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti.

20.02.2023 - 12:35 | | ANKARA (İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.

Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşirken görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.

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