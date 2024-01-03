Cumhurbaşkanı açıklama yapacak mı? 3 Ocak Cumhurbaşkanı programı: Emekli maaş zammı Cumhurbaşkanı açıklaması olacak mı?

Emekli maaşı ve memur zammı belli oldu. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı ile Ocak zammı kesinleşti. Ocak 2024 SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammı için kafalar hala karışık. Seyyanen zammın devam edip etmeyeceği merak edilirken, refah payı verilip verilmeyeceği de araştırılan konular arasına girdi. Peki, emekli maaş zammı için cumhurbaşkanı açıklaması olacak mı? Cumhurbaşkanı açıklama yapacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK MI, 2024 EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi’nden Mete Dirice’nin haberine göre emekli maaşı zammı yüzde 37,57 oldu. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Memur zammı referans kabul edilirse emekliye 10-12 puanlık bir refah payı eklenmesi masada olacak.

Refah payının zam oranı şeklinde mi yoksa seyyanen zam olarak mı uygulanacağı konusu daha sonra netleşecek. Tüm hesaplar netleşince son kararı Başkan Erdoğan verecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 zam alarak 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Bu düzeyin altında maaş alan emeklilerin maaşları Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı 6000 TL olan bir emeklinin maaşına önce yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Kabaca 6240 TL olan bu tutara 1260 TL de Hazine desteği geliyor ve ödeme 7500 TL olarak yapılıyor.

Haberin Devamı

En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunulacak. En düşük emekli maaşı için 10 bin 500 ila 11 bin 500 TL rakamları masada bulunuyor.

3 Ocak Cumhurbaşkanı programı

Cumhurbaşkanının bugünkü programında sadece Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı görülüyor.

14:00

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)