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GündemCuma namazı saati! Cuma namazı kaçta bitiyor, ezan saat kaçta okunuyor? İl il Cuma namazı saati vakti 25 Şubat 2022
HaberlerGündem Haberleri Cuma namazı saati! Cuma namazı kaçta bitiyor, ezan saat kaçta okunuyor? İl il Cuma namazı saati vakti 25 Şubat 2022
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Cuma namazı saati! Cuma namazı kaçta bitiyor, ezan saat kaçta okunuyor? İl il Cuma namazı saati vakti 25 Şubat 2022

Cuma namazı saat kaçta kılınır, Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı kılacak vatandaşlar 25 Şubat Cuma namazı saatlerini sorguluyor. Cuma namazı öğle saatleri, ancak şehirlere göre farklı saatlerde kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel namaz saatlerini derledik. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak, Cuma namazı saat kaça kadar kılınır? 25 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saatleri!

25.02.2022 - 12:26 |
Cuma namazı saati! Cuma namazı kaçta bitiyor, ezan saat kaçta okunuyor? İl il Cuma namazı saati vakti 25 Şubat 2022

Cuma namazı saat kaça kadar kılınır, Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı kılacak vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz saatlerini sorguluyor. Cuma namazı ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için 25 Şubat Cuma namazı saatine haberimizde yer verdik. İşte Cuma namazı saati

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

İstanbul'da Cuma namazı saat 13:23'te kılınacak.

Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

25 Şubat 2022 Cuma

06:14

07:38

13:22

16:25

18:56

20:16

26 Şubat 2022 Cumartesi

06:12

07:37

13:22

16:26

18:58

20:17

27 Şubat 2022 Pazar

06:11

07:35

13:22

16:26

18:59

20:18

28 Şubat 2022 Pazartesi

06:09

07:33

13:22

16:27

19:00

20:19

01 Mart 2022 Salı

06:08

07:32

13:22

16:28

19:01

20:20

02 Mart 2022 Çarşamba

06:06

07:30

13:21

16:29

19:02

20:21

03 Mart 2022 Perşembe

06:05

07:29

13:21

16:30

19:03

20:22

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri

25 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da Cuma namazı saat 13:07'de kılınacak.

Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

25 Şubat 2022 Cuma

05:58

07:21

13:07

16:11

18:42

20:00

26 Şubat 2022 Cumartesi

05:57

07:20

13:07

16:12

18:43

20:01

27 Şubat 2022 Pazar

05:56

07:18

13:06

16:12

18:44

20:02

28 Şubat 2022 Pazartesi

05:54

07:17

13:06

16:13

18:45

20:03

01 Mart 2022 Salı

05:53

07:16

13:06

16:14

18:47

20:04

02 Mart 2022 Çarşamba

05:51

07:14

13:06

16:15

18:48

20:05

03 Mart 2022 Perşembe

05:50

07:13

13:06

16:15

18:49

20:06

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri

25 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de Cuma namazı saat 13:30'da kılınacak.

Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

25 Şubat 2022 Cuma

06:22

07:43

13:30

16:36

19:06

20:22

26 Şubat 2022 Cumartesi

06:20

07:41

13:29

16:36

19:08

20:23

27 Şubat 2022 Pazar

06:19

07:40

13:29

16:37

19:09

20:24

28 Şubat 2022 Pazartesi

06:18

07:39

13:29

16:38

19:10

20:25

01 Mart 2022 Salı

06:16

07:37

13:29

16:38

19:11

20:26

02 Mart 2022 Çarşamba

06:15

07:36

13:29

16:39

19:12

20:27

03 Mart 2022 Perşembe

06:13

07:34

13:28

16:40

19:13

20:28

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri

25 ŞUBAT BURSA CUMA NAMAZI SAATİ

Bursa'da Cuma namazı saat 13:22'de kılınacak.

Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

25 Şubat 2022 Cuma

06:13

07:37

13:22

16:26

18:57

20:15

26 Şubat 2022 Cumartesi

06:12

07:35

13:22

16:26

18:58

20:16

27 Şubat 2022 Pazar

06:11

07:34

13:22

16:27

18:59

20:17

28 Şubat 2022 Pazartesi

06:09

07:32

13:21

16:28

19:00

20:18

01 Mart 2022 Salı

06:08

07:31

13:21

16:29

19:02

20:19

02 Mart 2022 Çarşamba

06:06

07:29

13:21

16:29

19:03

20:21

03 Mart 2022 Perşembe

      

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri

25 ŞUBAT İL İL CUMA NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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