Cuma namazı saati! Cuma namazı kaçta bitiyor, ezan saat kaçta okunuyor? İl il Cuma namazı saati vakti 25 Şubat 2022

Cuma namazı saat kaça kadar kılınır, Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı kılacak vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz saatlerini sorguluyor. Cuma namazı ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için 25 Şubat Cuma namazı saatine haberimizde yer verdik. İşte Cuma namazı saati…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

İstanbul'da Cuma namazı saat 13:23'te kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 25 Şubat 2022 Cuma 06:14 07:38 13:22 16:25 18:56 20:16 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:12 07:37 13:22 16:26 18:58 20:17 27 Şubat 2022 Pazar 06:11 07:35 13:22 16:26 18:59 20:18 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:09 07:33 13:22 16:27 19:00 20:19 01 Mart 2022 Salı 06:08 07:32 13:22 16:28 19:01 20:20 02 Mart 2022 Çarşamba 06:06 07:30 13:21 16:29 19:02 20:21 03 Mart 2022 Perşembe 06:05 07:29 13:21 16:30 19:03 20:22 İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri

25 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da Cuma namazı saat 13:07'de kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 25 Şubat 2022 Cuma 05:58 07:21 13:07 16:11 18:42 20:00 26 Şubat 2022 Cumartesi 05:57 07:20 13:07 16:12 18:43 20:01 27 Şubat 2022 Pazar 05:56 07:18 13:06 16:12 18:44 20:02 28 Şubat 2022 Pazartesi 05:54 07:17 13:06 16:13 18:45 20:03 01 Mart 2022 Salı 05:53 07:16 13:06 16:14 18:47 20:04 02 Mart 2022 Çarşamba 05:51 07:14 13:06 16:15 18:48 20:05 03 Mart 2022 Perşembe 05:50 07:13 13:06 16:15 18:49 20:06 Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri

25 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de Cuma namazı saat 13:30'da kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 25 Şubat 2022 Cuma 06:22 07:43 13:30 16:36 19:06 20:22 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:20 07:41 13:29 16:36 19:08 20:23 27 Şubat 2022 Pazar 06:19 07:40 13:29 16:37 19:09 20:24 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:18 07:39 13:29 16:38 19:10 20:25 01 Mart 2022 Salı 06:16 07:37 13:29 16:38 19:11 20:26 02 Mart 2022 Çarşamba 06:15 07:36 13:29 16:39 19:12 20:27 03 Mart 2022 Perşembe 06:13 07:34 13:28 16:40 19:13 20:28 İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri

25 ŞUBAT BURSA CUMA NAMAZI SAATİ

Bursa'da Cuma namazı saat 13:22'de kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 25 Şubat 2022 Cuma 06:13 07:37 13:22 16:26 18:57 20:15 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:12 07:35 13:22 16:26 18:58 20:16 27 Şubat 2022 Pazar 06:11 07:34 13:22 16:27 18:59 20:17 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:09 07:32 13:21 16:28 19:00 20:18 01 Mart 2022 Salı 06:08 07:31 13:21 16:29 19:02 20:19 02 Mart 2022 Çarşamba 06:06 07:29 13:21 16:29 19:03 20:21 03 Mart 2022 Perşembe Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri

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