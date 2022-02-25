Cuma namazı saati! Cuma namazı kaçta bitiyor, ezan saat kaçta okunuyor? İl il Cuma namazı saati vakti 25 Şubat 2022
Cuma namazı saat kaçta kılınır, Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı kılacak vatandaşlar 25 Şubat Cuma namazı saatlerini sorguluyor. Cuma namazı öğle saatleri, ancak şehirlere göre farklı saatlerde kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel namaz saatlerini derledik. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak, Cuma namazı saat kaça kadar kılınır? 25 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saatleri!
Cuma namazı saat kaça kadar kılınır, Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı kılacak vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz saatlerini sorguluyor. Cuma namazı ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için 25 Şubat Cuma namazı saatine haberimizde yer verdik. İşte Cuma namazı saati…
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
İstanbul'da Cuma namazı saat 13:23'te kılınacak.
Miladi Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
25 Şubat 2022 Cuma
06:14
07:38
13:22
16:25
18:56
20:16
26 Şubat 2022 Cumartesi
06:12
07:37
13:22
16:26
18:58
20:17
27 Şubat 2022 Pazar
06:11
07:35
13:22
16:26
18:59
20:18
28 Şubat 2022 Pazartesi
06:09
07:33
13:22
16:27
19:00
20:19
01 Mart 2022 Salı
06:08
07:32
13:22
16:28
19:01
20:20
02 Mart 2022 Çarşamba
06:06
07:30
13:21
16:29
19:02
20:21
03 Mart 2022 Perşembe
06:05
07:29
13:21
16:30
19:03
20:22
İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
25 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ
Ankara'da Cuma namazı saat 13:07'de kılınacak.
Miladi Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
25 Şubat 2022 Cuma
05:58
07:21
13:07
16:11
18:42
20:00
26 Şubat 2022 Cumartesi
05:57
07:20
13:07
16:12
18:43
20:01
27 Şubat 2022 Pazar
05:56
07:18
13:06
16:12
18:44
20:02
28 Şubat 2022 Pazartesi
05:54
07:17
13:06
16:13
18:45
20:03
01 Mart 2022 Salı
05:53
07:16
13:06
16:14
18:47
20:04
02 Mart 2022 Çarşamba
05:51
07:14
13:06
16:15
18:48
20:05
03 Mart 2022 Perşembe
05:50
07:13
13:06
16:15
18:49
20:06
Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
25 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
İzmir'de Cuma namazı saat 13:30'da kılınacak.
Miladi Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
25 Şubat 2022 Cuma
06:22
07:43
13:30
16:36
19:06
20:22
26 Şubat 2022 Cumartesi
06:20
07:41
13:29
16:36
19:08
20:23
27 Şubat 2022 Pazar
06:19
07:40
13:29
16:37
19:09
20:24
28 Şubat 2022 Pazartesi
06:18
07:39
13:29
16:38
19:10
20:25
01 Mart 2022 Salı
06:16
07:37
13:29
16:38
19:11
20:26
02 Mart 2022 Çarşamba
06:15
07:36
13:29
16:39
19:12
20:27
03 Mart 2022 Perşembe
06:13
07:34
13:28
16:40
19:13
20:28
İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
25 ŞUBAT BURSA CUMA NAMAZI SAATİ
Bursa'da Cuma namazı saat 13:22'de kılınacak.
Miladi Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
25 Şubat 2022 Cuma
06:13
07:37
13:22
16:26
18:57
20:15
26 Şubat 2022 Cumartesi
06:12
07:35
13:22
16:26
18:58
20:16
27 Şubat 2022 Pazar
06:11
07:34
13:22
16:27
18:59
20:17
28 Şubat 2022 Pazartesi
06:09
07:32
13:21
16:28
19:00
20:18
01 Mart 2022 Salı
06:08
07:31
13:21
16:29
19:02
20:19
02 Mart 2022 Çarşamba
06:06
07:29
13:21
16:29
19:03
20:21
03 Mart 2022 Perşembe
Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri
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