Cuma namazı saati! Cuma namazı kaçta bitiyor, ezan saat kaçta okunuyor? İl il Cuma namazı saati vakti 22 Nisan 2022
Cuma namazı saat kaçta kılınır, Cuma namazı kaçta bitiyor? Nisan ayının sondan ikinci namazını kılacak vatandaşlar 22 Nisan Cuma namazı saatlerini sorguluyor. Cuma namazı öğle saatleri, ancak şehirlere göre farklı saatlerde kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel namaz saatlerini derledik. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak, Cuma namazı saat kaça kadar kılınır? 22 Nisan İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saatleri!
Cuma namazı saat kaça kadar kılınır, Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı kılacak vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz saatlerini sorguluyor. Cuma namazı ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için 22 Nisan Cuma namazı saatine haberimizde yer verdik. İşte Cuma namazı saati…
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13:08'de kılınacak.
Miladi Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
22 Nisan 2022 Cuma
04:34
06:08
13:08
16:54
19:57
21:25
23 Nisan 2022 Cumartesi
04:32
06:07
13:08
16:54
19:58
21:27
24 Nisan 2022 Pazar
04:30
06:05
13:07
16:55
20:00
21:28
25 Nisan 2022 Pazartesi
04:28
06:04
13:07
16:55
20:01
21:30
26 Nisan 2022 Salı
04:26
06:02
13:07
16:55
20:02
21:31
27 Nisan 2022 Çarşamba
04:24
06:01
13:07
16:56
20:03
21:33
28 Nisan 2022 Perşembe
04:22
06:00
13:07
16:56
20:04
21:34
Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:52'te kılınacak.
Miladi Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
22 Nisan 2022 Cuma
04:22
05:54
12:52
16:38
19:40
21:06
23 Nisan 2022 Cumartesi
04:20
05:53
12:52
16:38
19:41
21:08
24 Nisan 2022 Pazar
04:18
05:51
12:52
16:38
19:42
21:09
25 Nisan 2022 Pazartesi
04:17
05:50
12:52
16:38
19:43
21:10
26 Nisan 2022 Salı
04:15
05:49
12:51
16:39
19:44
21:12
27 Nisan 2022 Çarşamba
04:13
05:47
12:51
16:39
19:45
21:13
28 Nisan 2022 Perşembe
04:11
05:46
12:51
16:39
19:46
21:15
İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.
Miladi Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
22 Nisan 2022 Cuma
04:50
06:19
13:15
16:59
20:01
21:24
23 Nisan 2022 Cumartesi
04:48
06:18
13:15
16:59
20:02
21:25
24 Nisan 2022 Pazar
04:47
06:17
13:15
16:59
20:03
21:27
25 Nisan 2022 Pazartesi
04:45
06:15
13:15
17:00
20:04
21:28
26 Nisan 2022 Salı
04:43
06:14
13:14
17:00
20:05
21:29
27 Nisan 2022 Çarşamba
04:42
06:13
13:14
17:00
20:06
21:31
28 Nisan 2022 Perşembe
04:40
06:12
13:14
17:00
20:06
21:32
Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
Miladi Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
22 Nisan 2022 Cuma
04:36
06:09
13:07
16:53
19:56
21:22
23 Nisan 2022 Cumartesi
04:35
06:08
13:07
16:53
19:57
21:24
24 Nisan 2022 Pazar
04:33
06:06
13:07
16:54
19:58
21:25
25 Nisan 2022 Pazartesi
04:31
06:05
13:07
16:54
19:59
21:26
26 Nisan 2022 Salı
04:29
06:04
13:07
16:54
20:00
21:28
27 Nisan 2022 Çarşamba
04:27
06:02
13:07
16:54
20:01
21:29
28 Nisan 2022 Perşembe
04:26
06:01
13:06
16:55
20:02
21:31
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.