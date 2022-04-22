Cuma namazı saati! Cuma namazı kaçta bitiyor, ezan saat kaçta okunuyor? İl il Cuma namazı saati vakti 22 Nisan 2022

Cuma namazı saat kaça kadar kılınır, Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı kılacak vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz saatlerini sorguluyor. Cuma namazı ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için 22 Nisan Cuma namazı saatine haberimizde yer verdik. İşte Cuma namazı saati…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13:08'de kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22 Nisan 2022 Cuma 04:34 06:08 13:08 16:54 19:57 21:25 23 Nisan 2022 Cumartesi 04:32 06:07 13:08 16:54 19:58 21:27 24 Nisan 2022 Pazar 04:30 06:05 13:07 16:55 20:00 21:28 25 Nisan 2022 Pazartesi 04:28 06:04 13:07 16:55 20:01 21:30 26 Nisan 2022 Salı 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02 21:31 27 Nisan 2022 Çarşamba 04:24 06:01 13:07 16:56 20:03 21:33 28 Nisan 2022 Perşembe 04:22 06:00 13:07 16:56 20:04 21:34

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:52'te kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22 Nisan 2022 Cuma 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:06 23 Nisan 2022 Cumartesi 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08 24 Nisan 2022 Pazar 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:09 25 Nisan 2022 Pazartesi 04:17 05:50 12:52 16:38 19:43 21:10 26 Nisan 2022 Salı 04:15 05:49 12:51 16:39 19:44 21:12 27 Nisan 2022 Çarşamba 04:13 05:47 12:51 16:39 19:45 21:13 28 Nisan 2022 Perşembe 04:11 05:46 12:51 16:39 19:46 21:15

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22 Nisan 2022 Cuma 04:50 06:19 13:15 16:59 20:01 21:24 23 Nisan 2022 Cumartesi 04:48 06:18 13:15 16:59 20:02 21:25 24 Nisan 2022 Pazar 04:47 06:17 13:15 16:59 20:03 21:27 25 Nisan 2022 Pazartesi 04:45 06:15 13:15 17:00 20:04 21:28 26 Nisan 2022 Salı 04:43 06:14 13:14 17:00 20:05 21:29 27 Nisan 2022 Çarşamba 04:42 06:13 13:14 17:00 20:06 21:31 28 Nisan 2022 Perşembe 04:40 06:12 13:14 17:00 20:06 21:32

Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22 Nisan 2022 Cuma 04:36 06:09 13:07 16:53 19:56 21:22 23 Nisan 2022 Cumartesi 04:35 06:08 13:07 16:53 19:57 21:24 24 Nisan 2022 Pazar 04:33 06:06 13:07 16:54 19:58 21:25 25 Nisan 2022 Pazartesi 04:31 06:05 13:07 16:54 19:59 21:26 26 Nisan 2022 Salı 04:29 06:04 13:07 16:54 20:00 21:28 27 Nisan 2022 Çarşamba 04:27 06:02 13:07 16:54 20:01 21:29 28 Nisan 2022 Perşembe 04:26 06:01 13:06 16:55 20:02 21:31

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.