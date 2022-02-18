Cuma namazı saati! Cuma namazı kaçta bitiyor, ezan saat kaçta okunuyor? İl il Cuma namazı saati vakti 11 Şubat 2022
Cuma namazı saat kaçta kılınır, Cuma namazı kaçta bitiyor? 11 Şubat cuma günü, cuma namazı kılacak vatandaşlar Cuma namazı saatlerini sorguluyor. Cuma namazı öğle saatleri, ancak şehirlere göre farklı saatlerde kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel namaz saatlerini derledik. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak, Cuma namazı saat kaça kadar kılınır? 11 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saatleri!
Cuma namazı saat kaça kadar kılınır, Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı kılacak vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz saatlerini sorguluyor. Cuma namazı ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için 11 Şubat Cuma namazı saatine haberimizde yer verdik. İşte Cuma namazı saati…
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
İstanbul'da Cuma namazı saat 13:23'te kılınacak.
Miladi Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
04 Şubat 2022 Cuma
06:38
08:05
13:23
16:05
18:31
19:52
05 Şubat 2022 Cumartesi
06:37
08:04
13:23
16:06
18:32
19:53
06 Şubat 2022 Pazar
06:36
08:03
13:23
16:07
18:33
19:55
07 Şubat 2022 Pazartesi
06:35
08:02
13:23
16:08
18:35
19:56
08 Şubat 2022 Salı
06:34
08:01
13:23
16:09
18:36
19:57
09 Şubat 2022 Çarşamba
06:33
08:00
13:23
16:10
18:37
19:58
10 Şubat 2022 Perşembe
06:32
07:58
13:23
16:11
18:38
19:59
İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Ankara'da Cuma namazı saat 13:07'de kılınacak.
Miladi Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
04 Şubat 2022 Cuma
06:22
07:47
13:07
15:52
18:17
19:38
05 Şubat 2022 Cumartesi
06:21
07:46
13:08
15:53
18:19
19:39
06 Şubat 2022 Pazar
06:20
07:45
13:08
15:54
18:20
19:40
07 Şubat 2022 Pazartesi
06:19
07:44
13:08
15:55
18:21
19:41
08 Şubat 2022 Salı
06:18
07:43
13:08
15:56
18:22
19:42
09 Şubat 2022 Çarşamba
06:17
07:42
13:08
15:57
18:23
19:43
10 Şubat 2022 Perşembe
06:16
07:41
13:08
15:58
18:25
19:44
Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
İzmir'de Cuma namazı saat 13:30'da kılınacak.
Miladi Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
04 Şubat 2022 Cuma
06:44
08:07
13:30
16:18
18:43
20:01
05 Şubat 2022 Cumartesi
06:43
08:06
13:30
16:19
18:44
20:02
06 Şubat 2022 Pazar
06:42
08:05
13:30
16:20
18:46
20:03
07 Şubat 2022 Pazartesi
06:42
08:04
13:31
16:21
18:47
20:04
08 Şubat 2022 Salı
06:41
08:03
13:31
16:22
18:48
20:05
09 Şubat 2022 Çarşamba
06:40
08:02
13:31
16:23
18:49
20:06
10 Şubat 2022 Perşembe
06:39
08:01
13:31
16:24
18:50
20:07
İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Bursa'da Cuma namazı saat 13:23'te kılınacak.
Miladi Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
04 Şubat 2022 Cuma
06:37
08:03
13:23
16:07
18:32
19:53
05 Şubat 2022 Cumartesi
06:37
08:02
13:23
16:08
18:33
19:54
06 Şubat 2022 Pazar
06:36
08:01
13:23
16:09
18:35
19:55
07 Şubat 2022 Pazartesi
06:35
08:00
13:23
16:10
18:36
19:56
08 Şubat 2022 Salı
06:34
07:59
13:23
16:11
18:37
19:57
09 Şubat 2022 Çarşamba
06:33
07:58
13:23
16:12
18:38
19:58
10 Şubat 2022 Perşembe
06:32
07:57
13:23
16:13
18:39
19:59
Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri
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