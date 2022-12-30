Cuma namazı saati 30 Aralık! Cuma namazı kaçta bitiyor, ezan saat kaçta okunuyor? İl il Cuma namazı saati vakti 30 ARALIK 2022

Cuma namazı saat kaça kadar kılınır, Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı kılacak vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz saatlerini sorguluyor. Cuma namazı ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için 30 Aralık Cuma namazı saatine haberimizde yer verdik. İşte Cuma namazı saati…

30 ARALIK 2022 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13:11'de kılınacak.

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:56'da kılınacak.

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13:1'de kılınacak.

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Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir.