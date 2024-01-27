Çukurca- Şırnak Karayoluna çığ düştü

Dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve ara ara yağan karla karışık yağmurla birlikte 3 bin 478 rakımlı Sümbül dağından devasa büyüklükte çığın inmesine neden oldu. Büyük bir gürültüyle düşen ve adeta yanardağın lavları gibi süzülerek tünellerin önünü kesen çığ, daha sonra Zap suyuna ulaştı.

Çukurca -Şırnak Karayoluna çift yönlü ulaşıma kapatan çığ, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, karayolları ekipleri tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı.