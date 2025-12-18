GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇorum’da ulaşım hamlesi! İki önemli cadde birbirine bağlanıyor
HaberlerGündem Haberleri Çorum’da ulaşım hamlesi! İki önemli cadde birbirine bağlanıyor

Çorum’da ulaşım hamlesi! İki önemli cadde birbirine bağlanıyor

18.12.2025 - 09:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çorum’da ulaşım hamlesi! İki önemli cadde birbirine bağlanıyor

Çorum’da Necmettin Erbakan Caddesi ile İskilip Caddesi’ni birbirine bağlayarak trafiği rahatlatacak Tarım Caddesi’ndeki asfalt çalışması bitti.

Haberin Devamı

Çorum Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği yol yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Necmettin Erbakan Caddesi ile İskilip Caddesi’ni birbirine bağlayan Tarım Caddesi açılarak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Çorum’da ulaşım hamlesi İki önemli cadde birbirine bağlanıyor

Yeni düzenleme ile birlikte Tarım Caddesi önemli bir alternatif güzergâh haline geldi. Cadde, kerestecilerin bulunduğu bölgeden geçirilerek İskilip, Akpınar ve Akşemseddin Caddelerine bağlandı.

İLGİLİ HABER

65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet! Uygulama Samsun'da başladı
65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet! Uygulama Samsun'da başladı

Modern ve ulaşılabilir bir şehir hedefiyle çalışmaların aralıksız sürdüklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hıdırlık ile Millet Bahçesi arasında yer alan Tarım Caddesi'ni kerestecilerin içinden devam ettirip İskilip, Akpınar ve Akşemseddin Caddelerimize bağlayarak bölgenin trafiğini rahatlatmayı hedefledik. Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendiren yeni projelerimizi önümüzdeki süreçte de hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

İLGİLİ HABER

Antalya'ya 201 milyon TL yatırım! Kapasite iki katına çıkıyor
Antalya'ya 201 milyon TL yatırım! Kapasite iki katına çıkıyor

    Güncel Haberler

    Kırklareli'nde tarla faresi alarmı! Hububat ekili alanlarda önlemler üst seviyeye çıkarıldı
    #Gündem

    Kırklareli'nde tarla faresi alarmı! Hububat ekili alanlarda önlemler üst seviyeye çıkarıldı

    Altın fiyatlarında son durum! 18 Aralık 2025 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu?
    #Ekonomi

    Altın fiyatlarında son durum! 18 Aralık 2025 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

    Aydın'da üreticiye büyük destek! 4 bin adet bedava dağıtıldı
    #Gündem

    Aydın'da üreticiye büyük destek! 4 bin adet bedava dağıtıldı