Çorum’da motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: 2 yaralı

16.12.2025 - 21:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum'da motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki 19 AET 714 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Tuğçe Ş.’ye çarptı. Kazada sürücü ile Tuğçe Ş. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

