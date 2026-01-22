Çorum'da husumetlilerin silahlı kavgası: 1 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum'da husumetlisi tarafından silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Sülüklü Evler 38. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Ali C. (55), husumetli olduğu O.K.'nin (41) evine gitti. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın ardından C.A.C., otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada O.K., yanında bulunan silahla ateş ederek kaçmaya çalışan Cuma Ali C.'yi boynundan yaraladı. Yaralanan Cuma Ali C. aracıyla kaçmaya çalışırken kaza yaptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cuma Ali C.'nin hayat tehlikesinin olduğu öğrenildi. O.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

