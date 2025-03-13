Çorum'da hırsızlar 76 yaşındaki kadını öldürüp kolundaki bileziklerini çaldı!

Kargı ilçesi Akkise köyünde dün Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden döndüğünde evinden dumanların çıktığını görüp komşularından yardım istedi. Köylülerle birlikte eve giren Kış, eşinin yerde yattığını görüp suyla alevlere müdahale etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Hatice Kış'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda 8 bıçak darbesi olan Hatice Kış'ın bilezik ve altınlarının alındığı ve cesedinin yakılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.