Çorum-Samsun karayolunda otomobil takla attı: 1’i bebek, 3 yaralı

14.12.2025 - 00:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun karayolu Elvan Çelebi Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.O.D. idaresindeki 06 JUG 93 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü B.O.D. ile araçta yolcu olarak bulunan G.D. ve 8 aylık bebek A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

