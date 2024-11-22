Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde meydana geldi. Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947’nin teknik direktörü Ersin Aka yolda yürürken kimliği belirsiz maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, 23 boş kovan buldu. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın belinden çıkardığı silahla Ersin Aka'ya ateş ettiği ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cinayetin nedeni ve detaylarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çorluspor 1947 kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Teknik Direktör Aka'nın ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Bakan Bak, yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çorluspor 1947 kulübümüzün Teknik Direktörü Ersin Aka’nın uğradığı menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersin hocaya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum"

TFF: ACIMIZ BÜYÜK! BU VAHŞETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu, Ersin Aka'nın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

3. Lig kulüplerimizden Çorluspor 1947 takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın öğlen saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

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Bu vahşeti şiddetle kınıyoruz, faillerin bir an önce yakalanıp hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz.

Türk futbolunu yasa boğan bu trajik olay nedeniyle Ersin Aka'nın ailesi ve Çorluspor 1947 Kulübü başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

46 yaşında hayatını kaybeden Ersin Aka kariyerinde daha önce Van Spor, Karşılaya, Yeni Mersin İdmanyurdu, Ankara Demir, 1928 Bucaspor, Erzin Belediye gibi kulüplerde teknik direktörlük; Rizespor, Giresunspor, Adanaspor, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Siirtspor gibi kulüplerde ise antrenörlük yapmıştı.

ANTALYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Geçtiğimiz yıllarda kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev yapmış Çorluspor Teknik Direktörü Ersin Aka'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Aka'ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.