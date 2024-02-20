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Çöpte ölü bulunan bebek, mezarlıkta kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi

Eskişehir şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin cenazesi, asri mezarlıktaki kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi.

20.02.2024 - 15:48 | | Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,(DHA)
Çöpte ölü bulunan bebek, mezarlıkta kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, 27 Ocak'ta bant üzerinde yeni doğmuş bir kız bebeği ölü buldu. Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bandı üzerindeki bebeğin cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından morgda yasal olarak 15 gün bekletilen bebeğin cenazesi, herhangi bir yakınının başvurmaması üzerine asri mezarlıktaki kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi. Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince bebeğin ailesi aranırken; kesin ölüm nedeni otopsi raporu ile netlik kazanacak.

 

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