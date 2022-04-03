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Çöl tozu Türkiye'yi ne zaman terk edecek?

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozu bu akşam saatlerinden itibaren yurdu terk edecek. Ancak şiddetli rüzgar birçok bölgede etkisini sürdürecek, hava sıcaklığı ise artacak.

03.04.2022 - 07:23 |
Çöl tozu Türkiye'yi ne zaman terk edecek?

Türkiye'nin Batı kesimleri çarşamba gününden bu yana çöl tozunun etkisinde.

Peki bu durum ne zamana kadar devam edecek?

Çöl tozu yurdu terk ediyor

TRT Haber'e konuşan Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının bugünden itibaren ülkeyi terk etmesini beklediklerini söyledi.

Şiddetli rüzgar ise etkisini sürdürecek.

Fırtına birçok bölgede 80 kilometre hıza ulaşacak

Tekin, toz savrulmasına ve görüş mesafesinde yaşanacak azalmaya karşı uyardı.

"Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de güney ve güney batı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesini tahmin etmekteyiz. Rüzgarın hızı zaman zaman 80 km/saate çıkacak. Vatandaşlarımızın şiddetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmalı."

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Tekin, yağış alan yerlerde sıcaklıkların bir miktar düşeceğini ancak diğer bölgelerde sıcaklıkların artacağını hatta mevsim normallerinin üstüne çıkacağını aktardı.

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yükselen hava sıcaklığına bağlı kar erimeleri ve çığ görülebilir.

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