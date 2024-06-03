CNN Türk'e ABD'de FETÖ saldırısına soruşturma

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı çiftliğin önünde canlı yayın yaptığı sırada FETÖ mensuplarının saldırısına uğradı. SUV tipi aracını önce Paksoy’un üzerine sürdüğü görülen saldırganın daha sonra araçtan inerek Paksoy’a fiziki müdahalede bulunduğu, saldırı nedeniyle cihazlar yere düşerken, canlı yayının da kesildiği görüldü.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a canlı yayın sırasında FETÖ mensubu tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

YUNUS PAKSOY YAŞADIKLARINI ANLATTI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in, örgüt merkezi olan Pensilvanya’daki çiftliğinin önünden canlı yayın yaptığı sırada bir örgüt üyesinin saldırısına uğrayan ve darp edilen CNN TÜRK’ün Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, yaşadıklarını anlattı.

Merkeze gittiği ilk dakikadan itibaren tacize uğradığını belirten Paksoy, kullandığı plakasız aracı üzerine süren FETÖ’cünün kendini ezecek kadar gözünün karardığını ve kendini kaldırıma çıkarak kurtardığını söyledi. Saldırının ardından 911’i iki kez aradığını belirten Paksoy, merkezden uzak bir yerde olmasından dolayı 20 dakikada gelen polisin kendisini dinlediğini belirterek, “Darp izlerinin fotoğraflarını, akredistasyon belgelerimi çekip, saldırı görüntülerini aldılar” dedi. Saldırıdan sonra kendisiyle bağlantı kuran hükümet yetkililerinin verdiği desteği de ifade eden Paksoy, sürecin birlikte takipçisi olacaklarını belirtti.

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MURAT YANCI: VERDİĞİMİZ ÇABADAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, "CNN Türk ekibinden Yunus Paksoy'a yapılan saldırının ardından kendisine, şahsıma, aileme ve kurumlarımıza FETÖ hesaplarından hakaret ve küfür kampanyası başlatıldı. Şu bilinmelidir ki; “Haber masada değil, sahada yapılır” mottosuyla hareket etmeye devam edeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun haberden ve habere ulaşmak için verdiğimiz çabadan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir güç odağı ya da terör yuvası bizi bu yoldan çeviremez. İlgililerine ve kamuoyunun bilgisine..." ifadelerini kullandı.

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SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Paksoy'a saldıran kişinin FETÖ mensubu Ahmet Can olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün yargıdaki 1 numarası Ahmet Can "hayalet avukat" olarak biliniyor. FETÖ'nün "yargıdan sorumlu imamı" olan Ahmet Can, Türkiye'de "Gölge Adalet Bakanı" olarak anılıyordu.

DIŞİŞLERİ: KINIYORUZ

Olaya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, “CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Yunus Paksoy’un FETÖ hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır” ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada Paksoy’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, “İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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"SALDIRININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz” dedi.

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Basın özgürlüğü diğer bütün özgürlüklerin temeli ve garantisidir. Gazetecilerin görevlerini yapamaz hale getirilmelerine karşı durmak; hukuk ve demokrasi mevhumlarını benimseyenler için her şeyden önce Anayasal bir ödevdir. Bu ilkeler doğrultusunda, FETÖ’nün Pensilvanya’daki… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) June 2, 2024

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi ve azmettiricilerine karşı yürütülecek hukuki süreçlerin takipçisi olacağız."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Basın özgürlüğü diğer bütün özgürlüklerin temeli ve garantisidir. Gazetecilerin görevlerini yapamaz hale getirilmelerine karşı durmak; hukuk ve demokrasi mevhumlarını benimseyenler için her şeyden önce Anayasal bir ödevdir. Bu ilkeler doğrultusunda, FETÖ’nün Pensilvanya’daki inini görüntülediği sırada bir firari militanın saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kamu görevi ifa eden basın mensuplarına dönük her türlü saldırıyı, amasız, fakatsız kınadığımı bir kere daha ilan ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: CNN TÜRK Washington Temsilcisi Yunus Paksoy’a, canlı yayın esnasında FETÖ'cülerin yaptığı ilkel ve iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyoruz…Sadece mesleğinin gereğini ifa ve icra eden bir gazetecinin üzerine araba sürmek, darp etmeye teşebbüs etmek tipik bir vandal tavrıdır…Haber alma ve basın hürriyetinin ihlaline karşı ABD yönetiminin sessiz ve seyirci kalmaması samimi dileğimizdir…FETÖ’cüleri Türkiye’ye teslim etmeleri de adalet ve müttefiklik namusudur…

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: FETÖ elebaşının Pensilvanya’daki malikanesi önünde yayın yapan CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy’a yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. CNN Türk ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.