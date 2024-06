CNN TÜRK, mayıs ayında da izleyicinin tercihi oldu.

Her yerde, her koşulda, her olayda CNN TÜRK hep oradaydı. Haberin olduğu her yerde yaptığı canlı yayınlar ve son dakika gelişmeleri ile adından söz ettiren CNN TÜRK, en doğru analizleri, sıcak yayınları her daim izleyici ile buluşturmuş ve uzun süredir haber kanalları arasında AB ve ABC1 gruplarında gösterdiği yüksek izlenme oranları ile 2023’ü zirvede bitirmişti.

“Haber masa başında değil, sahada yapılır” anlayışıyla her daim seyircinin tercihi olan CNN TÜRK, mayıs ayında ABC1 kategorisinde tüm günde, AB ve ABC1 kategorilerinde ise prime time da en çok izlenen haber kanalı oldu.