CNN Türk ekranlarında duygu dolu anlar....Trabzon’dan Şam’a bir kavuşma hikayesi!

CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Yasin Kamaloğlu, Türkiye-Suriye sınırında memleketine dönmek isteyen Amir el Hamit ile konuşmuş, duygularını ekrana getirmişti. CNN TÜRK’ün fikri takibi sonrası Amir el Hamit, Şam’da babasına kavuşurken yanında CNN TÜRK ekibi vardı. Muhabir Serdar Er ve Kameraman Halil Kahraman, Şam sokaklarında bir yanda hüznü bir yanda sevinci ekranlara taşıdı.

SURİYE ASILLI TRABZONLU

Gece Şam’a ulaşan Amir, babasına haber vermeden kendi evine gittiğini söylerken Türkçeyi Trabzon şivesiyle konuşması dikkat çekti. 13 yıl yaşadığı Trabzon’a selam söyleyen Amir, “Maçka’ya, Akçaabat’a, köylerine selam söylüyorum. Bize her yer Trabzon. Şampiyon Trabzonspor.” dedi.

13 YILLIK HASRET

Amir, babasını görünce gözyaşlarına hâkim olamadı. Babası da 13 yıldır göremediği oğlunu yaşlı gözlerle karşıladı. Amir, Şam’dan ayrıldığında 8 yaşında olan erkek kardeşi Beşir’i de 13 yıl sonra ilk kez gördü. Eşi ve çocuğunu bir sene önce Şam’a gönderen Amir, kardeşi Beşir’i de babası aracılığıyla tanıdı.

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ÜVEY ANNESİYLE TANIŞTI

Babası, oğlu Amir’i tanıyamazken CNN TÜRK ekibinin dizi çektiğini sandı. Amir, akciğer kanserinden ölen annesinin ardından ikinci evliliğini yapan babasının yeni eşi yani üvey annesiyle ilk kez tanıştı. Amir’in amcasının oğlu Ömer duygularını, “Hepimiz çok mutluyuz. Böyle bir zafer yaşadığımız için rabbimize hamd ediyoruz.” diyerek aktardı.

CANIMI TRABZON’DA BIRAKTIM

Amir, Trabzon ile daha vedalaşmadığını belirterek “Canım daha orada duruyor, Trabzon’da. Canımı orada bıraktım. Gözyaşıyla Türkiye’den ayrıldım, gözyaşıyla ailemle buluştum.” dedi.