Cilvegözü Sınır Kapısı’nda eve dönüş kuyruğu

Genç, çocuk ve yetişkin Suriyeliler, eşyalarıyla birlikte sınır kapısı önünde uzun kuyruk oluşturdu. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sınır kapısında işlemleri tamamlananlar, gönüllü geri dönüş yapıyor.

Suriye’nin Lazkiye kentine dönmek için bekleyen Abdurrahman el-Ali, “6 yıldır Türkiye’deyim. Burada çalışıyordum. Tüm ailem Suriye’de. Şimdi Esad gitti, savaş bitti. Vatanımıza, memleketimize dönüyoruz. Türkiye çok güzel, bizi çok güzel ağırladılar. Türkler bizim kardeşimiz. Burada 6 yıl yaşadık, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz, ona çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

‘BİZİ ÇOK İYİ AĞIRLADINIZ’

Mustafa el-Ahmed ise “İdlib’den gelmiştim, şimdi evime geri dönüyorum. 3 yıldır buradayım. Artık vatanıma, memleketime geri dönüyorum. Türkiye’de kaldığım sürede bizi çok iyi ağırladılar. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk milletine teşekkür ederiz” dedi.

MOBİL HİZMET BİRİMİ

Gönüllü geri dönüş yapacakların işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi Başkanlığı’na ait mobil hizmet birimi de sınıra getirildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Cilvegözü’nde çalışmaları takip etti. Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nda da yoğunluk yaşandı. Çoğu Halepli olan Suriyeliler, Türkiye’ye teşekkür ederek çıkış yaptı.

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