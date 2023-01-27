Cihan Paçacı ne dedi, neden istifa etti? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı kimdir?

Altılı masanın görüşmeleri devam ederken İYİ Partili Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Peki, Cihan Paçacı ne dedi, neden istifa etti? Cihan Paçacı kimdir, nereli, kaç yaşında, siyasi hayatı nasıl başladı?

Cihan Paçacı istifa etti!

Paçacı istifa kararını “Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.” İfadeleriyle duyurdu.

Cihan Paçacı ne dedi, neden istifa etti?

İYİ Partili Paçacı, Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili "Biz başından itibaren 'kazanacak aday' diyoruz. Zaten herkes bu tanımda mutabık olacaktır. Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…'

Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" dedi.

Cihan Paçacı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mustafa Cihan Paçacı 25 Mart 1949, Malatya doğumlu Türk siyasetçidir.

Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi'ni bitirdi. Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığı, Etibank, Halk Bankası, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Genel Müdürlükleri ile XX. Dönem Elazığ, XXI. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekillikleri yaptı ve iki çocuk babasıdır.

İYİ Parti'ye katıldı. 16 Ağustos 2018 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından genel sekreter olarak görevlendirildi.