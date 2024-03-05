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Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter araziye zorunlu iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir adet helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

05.03.2024 - 14:57 | | ANKARA (İHA)
Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter araziye zorunlu iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır” denildi.

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