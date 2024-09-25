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Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk'a 88 bin 302 yıl hapis talebi

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Mehmet Aydın’ın toplamda 88 bin 302 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

25.09.2024 - 13:56 |
Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk'a 88 bin 302 yıl hapis talebi

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Mehmet Aydın’ın toplamda 88 bin 302 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

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    Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk'a 88 bin 302 yıl hapis talebi

    Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk'a 88 bin 302 yıl hapis talebi