Çiftçiye yüzde 75'i hibe verildi: Ağrı'da dekar başına 290 kilo üretime ulaştılar

26.08.2025 - 09:32Güncellenme Tarihi:
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ağrı'da çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle kuru fasulye tohumu dağıtıldı. 2 bin dekar alanda yapılan ekimden dekar başına 290 kilogram verim bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen TAKE (Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi) projeleri kapsamında Ağrı'da çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

2025 yılı "Baklagil Alanlarının Yaygınlaştırılması" projesi çerçevesinde ilçede bin dekar alanda yüzde 75 hibe ile 9 bin 200 kilogram tohum verilirken, üreticilerin kendi imkânlarıyla yaptığı ekimlerle birlikte toplam 2 bin dekar alanda 18 bin 400 kilogram kuru fasulye ekildi. Çalışmalara 37 üretici katıldı. Son üç yılda üretimde artış yaşanan ilçede, bu yıl dekar başına 290 kilogram verim bekleniyor.

"Yüzde 75 destekle aldık ve ilk kez kuru fasulye ektik"

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Ürküt köyünde yaşayan ve Projeden yararlanan üreticilerden Mehmet Akif Varol, desteklerin bölgedeki çiftçiler için büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"İlçe Tarım'ın bize duyurduğu bir projeydi. Diğer mühendis arkadaşlarımızın desteğiyle, onların verdiği bilgiler sayesinde bu projeden haberdar olduk ve faydalandık. TAKE Projesi kapsamında tohumumuzu yüzde 75 destekle aldık ve ilk kez kuru fasulye ektik. Şu an yaklaşık 100 ton ürünümüz var. Önümüzdeki yıl da inşallah Tarım'ın desteğiyle daha geniş bir alanda ekim yapacağız. Çünkü verime bakıyoruz; henüz hasat başlamadı ama güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Seneye bu proje devam ederse daha fazla faydalanıp daha geniş alanlara ekim yapmayı planlıyoruz."

Varol, ekilen "Alberto" cinsi kuru fasulyenin Kanada'dan getirildiğini ve iklime uyum sağladığını belirterek, "Bu fasulye yemeklik kuru baklagil. Hem pişmesi çok hızlı oluyor hem de tadı çok güzel. Haziran'ın başında ekiyoruz, Eylül'ün başında hasadını yapıyoruz. Daha sonra kurutma ve ayırma işlemlerinin ardından satışa başlıyoruz. Dönüm başına 300-400 kilo alsak çok güzel bir verim elde etmiş oluruz. Bu hedefe ulaşmak için gereken bütün çabayı gösteriyoruz" dedi.

Arazilerini 8 kardeşin ortak işlediğini de dile getiren Varol, "Burası 8 kardeşin ortak kullandığı bir arazi. Hep birlikte çalışıyoruz. Hasat döneminde ailemiz, çocuklarımız ve dışarıdan gelen işçilerin desteğiyle bu işi el birliğiyle tamamlayacağız. İnşallah hasadı da daha bereketli bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

