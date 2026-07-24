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Aydın’da dev hasat başladı! Binlerce üretici tarlaya indi

24.07.2026 - 11:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın’da 2026 üretim sezonu tüm hızıyla sürüyor. 3 bin 813 üreticinin 12 bin dekardan fazla alanda yürüttüğü domates hasadında tarlalar kırmızıya büründü.

1Aydın’da dev hasat başladı! Binlerce üretici tarlaya indi

Aydın'da 2026 üretim sezonunda 3 bin 813 üreticinin 12 bin 94 dekarlık alanda gerçekleştirdiği domates hasadı tüm hızıyla sürüyor.

2Aydın’da dev hasat başladı! Binlerce üretici tarlaya indi

2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın'da domates üretiminde 3 bin 813 üretici faaliyet gösterirken, üretim 12 bin 94 dekarlık alanda gerçekleştiriliyor. Yaz sezonuyla birlikte hız kazanan hasat çalışmaları kapsamında üreticiler, tarlalarda yoğun mesai harcıyor.

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3Aydın’da dev hasat başladı! Binlerce üretici tarlaya indi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Köşk ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde devam eden domates hasadına katılarak üreticilerden bilgi aldı. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahattin Serdar Aykut'un da eşlik ettiği ziyarette üreticilerle bir araya gelen Temiz, yeni üretim sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

4Aydın’da dev hasat başladı! Binlerce üretici tarlaya indi

Hasat sırasında çiftçilerle sohbet eden İl Müdürü Temiz, üreticilerin talep ve beklentilerini dinleyerek sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

5Aydın’da dev hasat başladı! Binlerce üretici tarlaya indi

Temiz, alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilere bol ve bereketli kazanç dileyerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticilerin emeklerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.