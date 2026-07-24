Aydın’da dev hasat başladı! Binlerce üretici tarlaya indi

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Köşk ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde devam eden domates hasadına katılarak üreticilerden bilgi aldı. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahattin Serdar Aykut'un da eşlik ettiği ziyarette üreticilerle bir araya gelen Temiz, yeni üretim sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.