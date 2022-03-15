Çiftçiye müjde! Çiftçinin sulama ve enerji maliyetleri düşüyor, kredi desteği devreye alınıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Beştepe’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısından kritik kararlar çıktı. Kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı kararlarını açıkladı. Erdoğan, çiftçiye verilecek 3 desteği açıkladı. Destek paketinde Çiftçinin sulama ve enerji maliyetlerini düşürecek adımlar ve çiftçiye verilecek kredi desteği de bulunuyor. İşte çiftçiye destek paketinin detayları…

ÇİFTÇİYE 3 YENİ DESTEK PAKETİ!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

“Diğer yandan çiftçilerimize sulama, enerji ve kredi konusunda 2 önemli müjdemiz var. İlk olarak tarımı su ile bereketlendirerek daha üst seviyelere çıkarmak için barajı ve göleti tamamlanmış tarımsal alanlardaki sulama tesislerini hızla bitirerek milli ekonomiye kazandıracağız. Üreticilerimiz yıllık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Çiftçilerimiz tarımsal sulamada kullandıkları enerjiyi daha uygun maliyetlerle elde etmelerini sağlamaktır. Çiftçilerimizi tarımsal sulamadaki artışların zorladığınız biliyoruz. Sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını artırmayı planlıyoruz.

Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Enerji, sulama ve kredi konusunda attığımız bu adımların herkese hayırlı olmasını diliyorum.”