CHP'nin İstanbul anketinin şifresi çözüldü! İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu tarifesi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlere günler kala anket sonuçlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Selvi, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren kamuoyu araştırma şirketlerinin, yerel seçim anket sonuçlarını gündeme getirdi.

Yerel seçimlere 17 gün kala son anket sonuçları da merak ediliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanacağını gösteren anketleri hatırlatmak istiyorum." diyerek sonuçları tek tek sıraladı. 2 anket şirketine dikkat çeken Selvi, yerel seçim anket sonuçlarını paylaştı.

Selvi'nin yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesiydi, CHP’ye çalışan anket şirketleri Kılıçdaroğlu’nun açık ara farkla kazanacağını gösteren anketler yayımlıyorlardı.

Kılıçdaroğlu, yüzde 60’la geliyor havasını veriyorlardı. Ancak bu veriler ciddi anket firmalarının araştırmalarıyla örtüşmüyordu. O zaman, ‘muhalif seçmeni bu kadar gaza getirmeyin, büyük beklentiler büyük hayal kırıklıklarına dönüşür’ diye uyarmıştım. Ama gözleri öyle dönmüştü ki kendilerini uyaran yazarları, işini düzgün yapan anket firmalarını sosyal medyada linç etmeyi tercih ediyorlardı. Yayınlara bağlanıp hakaret ediyorlardı. Sonuç ne oldu?

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ANKETLER HÜSRAN GETİRDİ

Büyük bir hüsran. Yüzde 60’la kazanacağına inandırılan muhalif seçmen büyük bir travma yaşadı. Seçim zaferini kutlamak için saatler öncesinden CHP Genel Merkezi’nin önünde toplanan kalabalığın gece yarısı nasıl dağıldığını unutamıyorum.

Peki ne yaptılar? Anket firmalarına bir şey olmadı. Onlar hâlâ CHP ile iş yapmaya devam ediyor. Başarısızlığın faturası kime kesildi? ‘Pirom, Dedem, Kemal’im geliyor’ diye ilan ettikleri Kılıçdaroğlu bedel ödedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ağzını açacak olsa bu kez de sosyal medyadan onu linç ediyorlar.

YİNE ANKETLER

Bütün bunları niye hatırlattım?

Çünkü seçim yaklaştıkça eski huyları tekrar depreşmiş. Yine anketler üzerinden algı operasyonuna girişmişler. CHP Genel Merkezi tarafından yapılan ankete göre Ekrem İmamoğlu 5 puan öndeymiş.

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GEÇMİŞ ANKETLERE BAK

Demirel siyasi yasaklıyken “Gözlerimin içine bak, ne dediğimi anlarsın” derdi. Ben de geçmiş anketlere bakın, gelecekte ne olacağını anlarsınız diyorum.

O nedenle önce cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanacağını gösteren anketleri hatırlatmak istiyorum. Yüzde oranını her biri için tek tek yazmayacağım.

Avrasya- Kılıçdaroğlu 51.3 - Erdoğan 44.2

Yöneylem- Kılıçdaroğlu 49.5- Erdoğan 44.4

ORC-Kılıçdaroğlu 51.7- Erdoğan 44.2

Gezici-Kılıçdaroğlu 53.4- Erdoğan 39.2

MAK-Kılıçdaroğlu 50.9- Erdoğan 45.4

Aksoy-Kılıçdaroğlu 55.6- Erdoğan 44.4

PİAR-Kılıçdaroğlu 57.1- Erdoğan 42.9

Alf-Kılıçdaroğlu 55.1 - Erdoğan 44.9

Peki sonuç ne oldu?

ÖNCE KONDA

Dikkat ederseniz burada iki firmanın sonuçları yer almıyor.

Biri Konda diğeri ise Metropoll. Peki onları neden sona bıraktım, çünkü iki firma yeni anket yayımlamışlar.

Konda’nın anketine göre Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 46.1 olurken, Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 38.8 çıkıyor. Konda’ya göre İmamoğlu 7 puan önde.

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Aynı Konda, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Kılıçdaroğlu’nu 5.6 puan önde çıkarmıştı. Oranlar şöyleydi; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49.3, Erdoğan yüzde 43.7. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor. Kutlamalara hazır olun” diyordu.

Metropoll’ün 9-10 Mayıs tarihleri arasında yaptığı ankette ise Kılıçdaroğlu yüzde 49.1, Erdoğan ise yüzde 46.9 çıkıyordu.

VE METROPOLL

Metropoll’ün 21-22 Şubat tarihleri arasında yaptığı İstanbul anketine göre ise Ekrem İmamoğlu yüzde 43.5 alırken, Murat Kurum’un oyu ise yüzde 40.2 çıkıyor.

Özer Sencar verdiği bir röportajda, 14 Mayıs öncesi Kılıçdaroğlu’nun yüzde 45’i bile göremediğini söylemişti. Oysa Metropoll’ün 14 Mayıs öncesi anketinde Kılıçdaroğlu yüzde 49.1 çıkıyordu. Özer Sencar yerel seçimlerden sonra da acaba Ekrem İmamoğlu için aynı değerlendirmeyi yapar mı?

KAYBETME TELAŞI MI SARDI

Seçim tarihi yaklaştıkça CHP Genel Merkezi İstanbul için anket sonuçları yayımlamaya başlayınca, Ekrem İmamoğlu’nu kaybetme telaşı mı sardı diye düşünmeden edemedim. Çünkü aynı anket firmaları ve benzer sonuçlarla yine algı mühendisliğine soyunmuşlar. Ama belli ki cumhurbaşkanlığı seçiminden ders çıkarmamışlar. Çünkü seçim anketlerde değil, sandıkta kazanılıyor.

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