CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel oldu

CHP 38'inci Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanlığını yaptığı kurultayda, 1367 delege genel başkanı seçmek için sandık başına gitti. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık yarışı oldu. Yarışı Özgür Özel kazandı ve CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

İşte CHP 38'inci Olağan Kurultayı'ndaki gelişmeler...

KILIÇDAROĞLU: YENİ GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'İ KUTLUYORUM

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ GENEL BAŞKAN ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:

"Hayatımın en büyük gururunu ve onurunu yaşıyorum. Bunu Cumhuriyet'in 100. yılında. Hatta Türkiye'nin 100. yılında kurulan ilk sandığında, ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında oy birliği ile ve hepimizin yürekten desteklediği şekilde şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için tüm CHP'liler adına size teşekkür ediyorum.

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"BEN SİZLERE GÜVENİYORUM"

Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, Deniz Baykal'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak onların emanetine sahip çıkmak benimle beraber sizin görevinizdir. Ben sizlere güveniyorum.

"ANNEME, BABAMA, EŞİME, KIZIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu süreçte bütün geçmişteki pratiklerinin aksine yanımda olan, beni yetiştiren, anneme, babama, kardeşime, sevgili eşim Didem'e biricik kızım İpek'e ve Özel, Okay ve Menemenlioğlu ailelerine yürekten teşekkür ediyorum.

İlkokul öğretmenimden yatılı okuldaki öğretmenime kadar beni yetiştiren tüm öğretmenlerime, bugün beni yalnız bırakmayan Bornova Anadolu Lisesi mezunu arkadaşlarıma ve elbette böylesi bir gecede, bu saatte bu büyük onuru benimle birlikte yaşayan tüm delegelerimize tüm CHP'lilere yürekten teşekkür ediyorum.

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"CHP'NİN HARİKA BİR GRUBU VAR"

CHP'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum. Kol kola, omuz omuza çıkıyorum. İmza sayıları çok konuşuldu. Ben seçim sonuçlarını sayın başkanım müsaade ederse 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor, hepsine teşekkür ediyorum.

"ZORLU BİR SÜRECİ GERİDE BIRAKTIK"

Zorlu bir süreci geride bıraktık. Büyük bir travmanın ardından umutsuzluğu umuda çevirmek, düşmüş omuzları dikleştirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek. Buna inandık, arkadaşlarımızla inandık. Sizlere inandık. Siz de inandınız. Umudu yükselttiniz. Umut içindeyiz. Bu zor süreçte bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma söz veriyorum. Benim, süreç boyunca ve bugün istemeden kırdıklarım olduysa affola.

"YEREL SEÇİM SÜRECİNE ODAKLANACAĞIZ"

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Hep birlikte 5 ay sonraki yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1,5 milyon üyemize diyorum ki biz Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız. omuz omuza çalışacağız. Elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyor ve bunun için sizlere güveniyorum.

"ÖRGÜTE VERDİĞİM SÖZLERİ TUTACAĞIM"

Kendi adıma iki sözü tutacağımı ifade ederek sözlerimi sonlandırayım. Örgüte verdiğim bütün sözleri tutacağım. Yarın sabah 9.30'da 81 il başkanımla yarınki PM sürecini görüşmek üzere toplantı koydum, kendilerini davet ediyorum.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

Sonuç ne olursa olsun CHP kazandı. Sayın Özgür Özel 812 oy, Sayını Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Partimizin yeni genel başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur. Kendisini kutluyorum. Milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun.

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GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL OLDU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık parti başkanlığı sona erdi. Özgür Özel 812, Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı

“KEŞKE BURADA ANLATTIKLARINI YÜZÜME KARŞI SÖYLESEYDİN”

Özel ile uzun yıllar beraber çalıştıklarını dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “CHP'nin bir dış politika danışma kurulu olduğunu bilmiyorsa bir arkadaşımız ve o dış politika danışma kurulunda iki genel başkanımızın da yer almasını bilmiyorsa oraya bir soru işareti koymak zorundayım. Dış politika konusunda hem büyükelçilik yapmış arkadaşımız hem uzun süre danışmanlığımı yaptı. Evet listeye koydum, e seçilmedi. Örgüt izin vermedi. Örgütün PM'ye seçmediği bir büyükelçiyi hangi gerekçe ile MYK'ya taşıyacağım. Eleştiriye açığım, benim kadar eleştiriye açık hiç kimse yoktur. Parti Meclisi'nde beni eleştirenin asla sözünü kesmem ve dinlerim. Uzun süredir beraber çalışıyoruz, keşke burada anlattıklarını yüzüme karşı söyleseydin” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’Yİ DEĞİŞTİREMEZLER”

Kılıçdaroğlu, Özel’in kendisinin ABD ve İngiltere’ye gitme sebebini öğrenemediğini belirterek, “Ya Türkiye'ye teknoloji getireceğiz. Dünyanın bir numaralı üniversitesine, MIT'e gidiyorum. Hala ondan haberi olmayan bir kişi varsa ve partide görev yapıyorsa beni dinlemiyor demektir. Bakınız, Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Türkiye’nin teknoloji devrimini yakalaması lazım. Dünyanın en önemli hocalarıyla, dünyanın en önemli üniversiteleriyle görüştüm. Almanya yapay zeka merkezi. Ben oraları geziyorum. Bu ülkeye devrimi, teknoloji devrimini getirmek için mücadele ediyorum. Ve ben bunu defalarca söylüyorum ve hala burada kısır bir politik tartışma konusu oluyorsa o arkadaşlar Türkiye’yi değiştiremez ve dönüştüremezler” ifadelerini kullandı.