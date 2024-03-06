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CHP’li Meclis Üyesi Pelin Turhan polis memurlarını darbettiği iddiasıyla gözaltıa alındı

İzmir'de, Narlıdere Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Pelin Turhan, kimlik kontrolü sırasında tartıştığı polis memurlarını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Turhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06.03.2024 - 14:53 | | Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)
CHP’li Meclis Üyesi Pelin Turhan polis memurlarını darbettiği iddiasıyla gözaltıa alındı

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki Yaşar Kemal Kültür Vadisi'nde meydana geldi. Narlıdere Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Pelin Turhan, iddiaya göre kamuya açık alanda alkol aldı. Bu sırada kimlik kontrolü yapmak isteyen polisler ile Turhan arasında tartışma çıktı. Turhan, polis memurlarını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis memurlarının Turhan'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Pelin Turhan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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