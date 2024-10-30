CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edildi.

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracındaki aramaların sürdüğü öğrenildi.

REMZİ KARTAL'LA 14 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Ahmet Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. 694 kez PKK'lı teröristlerle görüştüğü, 14 kez de Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal ile irtibat kurduğu belirlendi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇIKTI

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca, Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

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PKK-KCK'ya karşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenli olarak yapılıyordu. Terörle mücadele şube ekipleri tarafından verilen talimat doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer evinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin terör mensuplarının ele geçirilen aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrolarına ulaştırılan örgütsel dökümanların incelenmesi noktasında dinlenmesi tedbiri noktasında elde edilen bilgilerin, tutanakların, hesap hareketlerinin incelenmesi noktasında adı geçen terör örgütü mensupları nedeniyle işlem kaydı bulunan farklı kişilerin incelenmesiyle beraber bazı isimler ortaya çıktı. Bu isimlerin ortaya çıkmasıyla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve terörle mücadele ekipleri de bir operasyon gerçekleştirdi.