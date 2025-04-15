'CHP'de şaibeli kurultay' iddiası... 86 şüphelinin ifadesi alınmaya başlandı

CHP’nin 38. Kurultayı’nda bazı delegelere para verildiği iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 86 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt canlı yayında son gelişmeleri aktardı...

86 şüphelinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Kurultay soruşturma süreci kapsamında ifadeleri alınmaya başlandı. Tanık beyanlarına dikkat çekiliyordu. Tanık beyanlarının doğrultusunda 86 kişi belirlendi ve bu kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Dikkat çekici isimler var. O isimlere bakacak olursak CHP PM Üyesi Ali Haydat Fırat, Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu, diğer isimler arasında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat var. Servet Yıldırım, İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan isimlerdendi.

2 delegenin itirafçı olduğu, Özgür Karabat'la ilgili önemli ve çarpıcı iddialarda bulunmuşlardı.