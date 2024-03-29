CHP'de para sayma görüntüleri! İş insanı Hüseyin Köksal ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilerek sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleri soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, iş insanı Hüseyin Köksal Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Köksal'ın ifadesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR İFTİRA"

İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Hüseyin Köksal ifadesinde, "Dosya içerisinde tanık olarak ifadesi bulunan Hasan Hüseyin Şenyurt'un beyanı dışında görüntülerde ve diğer şüpheli ve tanık ifadelerinde ismim geçmemektedir. Bu nedenle ben de sadece Hasan Hüseyin Şenyurt'un beyanlarına ilişkin açıklamada bulunmak istiyorum. Benim buraya çağrılma sebebim dolandırıcılıktan, tecavüzden, kaçakçılıktan suç kaydı olan tutuklanan Hasan Hüseyin Şenyurt isimli bir insanın iftiralarıdır. Üçüncü kuşak temsilcisi olduğum bir şirketin sahibiyim. Belirsiz birinin iftirasıyla şüpheli olarak ifade vermeyi doğru bulmuyorum. Hasan Hüseyin’in beyanında geçen aracımla ilgili iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ben iş hayatım boyunca ne başkasının parasını ne de kendi paramı nakit olarak taşımamış biriyim. Bunlar iftiradır. Cevap vermeyi dahi doğru bulmuyorum. Karsal Örme şirketinin şoförlerinden olan ve aynı zamanda benim aracımı zaman zaman kullanan Servet Yıldırım ile tanık Hasan Hüseyin Şenyurt arasındaki ilişki nedir, ne değildir, böyle bir kayıt var mıdır, birlikte mi hareket ederler bilemem" dedi.

Haberin Devamı

“HERHANGİ BİR SİYASİ PARTİYE ÜYELİĞİM YOK"

Dosyada adı geçen kişilerden kimleri tanıyıp tanımadığını da belirten Köksal, "Hakkımda beyanlarda bulunan Hasan Hüseyin Şenyurt'u kesinlikle tanımam, görmüşlüğüm yoktur. Benim hakkımda neden böyle bir ifade verdiğini de bilmiyorum. Dosya içerisinde şüpheli ve tanık olarak bulunan kişilerden Tuncay Yılmaz arkadaşımdır. Onunla tanışmam 10-15 yıla dayanmaktadır. Fatih Keleş ile tanışıklığım çok daha eskilere dayanmaktadır. Benim aile şirketim ile Fatih Keleş’in aile şirketi aynı sanayi sitesinde bulunmakta. O nedenle çok eski tanırım. Çok sık görüşmem, ancak tanışıklığımız vardır. Yine Hasan Hüseyin Şenyurt'un ifadesinde geçen Serdal Taşkın'ı medya sektöründe bulunmamızdan dolayı tanırım. Kendisini 1-2 kere görmüşümdür. Fotoğraflardaki Murat Kapki ve Ferhat Kapki'yi arkadaşlarım olması nedeniyle tanırım. Üniversite yıllarına dayanan arkadaşlığımız söz konusudur. Yine Ahmet Köksal benim amcamın oğlu olur. Kendisi Advertcity şirketinin ortaklarındandır. Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olan Murat Ongun'u genel olarak basından tanırım. Birkaç sefer de kendisiyle karşılaştığımız ve oturmuşluğumuz vardır. Emrah Bağdatlı da benim arkadaşımdır. Kendisini 20 yaşından beri tanırım. Bu isimler dışında dosyada yer alan bilirkişi görüntülerinde bulunan kişilerin hiçbirisini tanımıyorum. Hatta belediye başkanı olduğunu belirttiğiniz Muammer Keskin ve Ali Kılıç'ı da tanımam. Bu isimleri duymuşluğum bile yoktur. Benim herhangi bir siyasi partiye üyeliğim yoktur." dedi.

Haberin Devamı

"KAMPANYAYA BAĞIŞTA BİLE BULUNMADIM"

Köksal ifadesinin devamında, "Servet Yıldırım’ın benim aracımla Serdal Taşkın'dan aldığı paraları Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'e taşıdığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca iddia edildiği gibi benim Advercity isimli şirkette resmi veya gayriresmi herhangi bir ortaklığım veya hissem bulunmamaktadır. Soruşturmaya konu para görüntüleriyle hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Ben o tarihte başlatılan kampanyaya bağışta dahi bulunmadım. Bu nedenle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Köksal ifadesinin ardından basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden adliyeden ayrıldı.

Haberin Devamı