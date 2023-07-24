CHP'de ortalık karıştı! Kılıçdaroğlu'na çok sert "troll akıl" tepkisi

CHP'de en kritik Parti Meclisi toplantısı sert tartışmalara, sert eleştirilere sahne oldu. Saatler süren toplantının perde arkasında yaşananlar, içeride söylenenler sızmaya devam ediyor. Peki o tartışılan Zoom toplantısı ile ilgili Kılıçdaroğlu mu eleştirildi, yoksa Kılıçdaroğlu mu eleştirdi? En sert eleştiri hangi konuda yapıldı? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova edindiği kulis bilgilerini anlattı.

İşte Dicle Canova'nın açıklamaları:

O toplantıyı eleştirenler, 'Grup başkanı ve grup başkanvekilinin yer alması bir etik sorun' diyenler oldu. Ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bunu toplantıda bir kez daha söylediği ifade ediliyor.

Ama o toplantıya katılanların çoğu esasen bu toplantının kaydedilmesi, sızdırılması ve usule uygun olmayan bir delil niteliği olmasına rağmen sosyal demokrat bir partide konuşulmasını eleştirdiği ifade ediliyor. 'Oturup konuşmak suç mu? Bunun ahlak ile ne ilgisi var?' gibi çıkış yapanlar vardı.

"KAYDEDİLMESİNİ, SERVİS EDİLMESİNİ KINAMALIYDINIZ"

Onun dışında Sezgin Tanrıkulu, Burhan Şenatalar gibi isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Yayında size bu konu sorulduğunda arkadaşlar partiyi konuşmuşlar. Kaydedilmesi ve servis edilmesini kınamanız gerekirdi' diye eleştiride bulunduğu da parti kulislerine yansıdı.

"SİZE HALK TV AKLINI VEREN DOSTSA DÜŞMANA GEREK YOK"

Daha da tepkili olanların ise Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinde bir trol aklın hakim olmaya başladığını öne sürüp, 'Buna teslim olmayın' çağrısı yaptığı da ifade ediliyor. Hatta Halk TV ile sözleşmenin feshi de bu kapsamda konuşuldu. 'Size bu aklı veren dostunuz kim ise düşmana gerek yok' çıkışını yapanlar bulunduğu söyleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday listeleri için 'Arkadaşlara güvendim, onlar hazırladı' demesi de PM gündeminde tartışmalı konulardan biriydi. Bir yüzleşme yaşandı diyebilirim. Seçim dönemi adaylar Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba, Engin Özkoç ve Selin Sayek Böke'den oluşturulan 8 kişilik komisyon tarafından incelenmişti. İşte PM toplantısında o 8 üyenin 6'sı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdiğini öğrendim.

"39 İSMİ GETİRDİNİZ BİZ İSYAN ETTİK"

'Son gece geldiniz, 39 ismi getirdiniz. O listelere biz isyan ettik. Bir sürü arkadaşımızı koyamıyoruz dedik. Söylediğiniz herkes teker teker yazılmadı mı?' sorusunu yönelttiler. 'Eş, dost, danışman aday yazıldı' eleştirileri için de 'Vekil yapılan danışmanlar sizin danışmanlarınız' denerek, 'Deniz Demir, Okan Konuralp üzerinden örnek verenler oldu' deniyor. Buna karşılık CHP liderinin 'Ben 600 kişiyi birden nasıl belirleyeyim? Listeleri onlar yaptı' görüşünü bir kez daha dile getirdiği ifade ediliyor. Seçim ile ilgili eleştirilere de bugüne kadar yaptığı açıklamalara benzer yanıtlar verdiği ifade ediliyor. 'Tüzük değişikliği ile ilgili çok önemli şeyler yapacağız. Siz bile hayret edeceksiniz' mesajını verdiği belirtiliyor. Genel başkanlık konusunda, 'Meraklısı değilim. Ben de yoruldum ama fırtınada gemi terk edilmez, limana yaklaştırmak gerekir' mesajını yinelediği vurgulanıyor.

"BAKANLIKLAR CHP KONTENJANINDANDI"

Ümit Özdağ ile protokol konusunda ise verilen bakanlıkların CHP payına düşenler olduğunu söylediğini öğrendim ki bu daha da büyük tepki çekti parti içinde. 'Bize düşen bakanlıkların yarısının da gizli protokol ile verilmesi ayıplı bir şey ve sorunlu' diyen olmuş. Kılıçdaroğlu süreçle ilgili, 'Sorumluluğu üstüme alıyorum' diyerek tepkileri yanıtladı.

BUGÜN CHP'DE MYK NEDEN TOPLANMADI?

Gökhan Günaydın için 'MYK'ya gelmesin' dedi. Ancak CHP tüzüğü gereği grup başkanvekilleri oy hakkı olmadan katılabiliyor. 'Bunun engellenmesi mümkün değil' deniyor. Nitekim Gökhan Günaydın da 'Ben katılırım' diyor. Bu nedenle bugün MYK yapılmıyor. 'Mesele aşılmadan yapılacak bir MYK toplantısında sıkıntı olabileceği' öngörüsü ile konuşularak bu meselenin aşılması hedefleniyor. Ne şekilde aşılacağı ise şu an belirsiz.

İMAMOĞLU CEPHESİ YOL AYRIMINDA MI?

Peki, şimdi ne olacak? Değişim isteyenler bir aday açıklar mı? Yoksa yol ayrımına gelip ayrı parti kurar mı? Önce şunu söyleyeyim. İmamoğlu cephesi ayrı 'Parti kurmak bir seçenek değil' mesajını veriyor.

CHP KURULTAYI NE ZAMAN OLUR?

'PM'deki oylamadan çıkan 30'a 30 tablosu, geleceğe dönük bazı işaretler verdi. Eylül sonu veya en geç il kongreleri bitiş tarihi olan 15 Ekim'in ardından kurultay takvimi için PM toplanacak. Oradan bir tarih oylanarak çıkacak. Bunda da yerel seçim öncesi kurultayın yapılmasını isteyenlerin ağrılığı olacaktır. Yerel seçim sonrasına kalması için uzlaşma aranması gerekecek' deniyor ki onun için de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını açıkça beyan edip net takvim ortaya koyması gerekecek.

Ama 'PM'deki bu tablo ile yeni bir süreç başlatılamaz, kıyamet kopar' yorumları da var. Belediye başkan adayları belirlenirken PM'de oylama yapılacak. Orada değişim isteyenlerin 30-31 oy ile önemli bir etkisi olabilir.

"KILIÇDAROĞLU BU PM İLE SEÇİME GİTMEK İSTEMEYEBİLİR"

Kılıçdaroğlu'nun yerel seçime bu PM ile gitmek istemeyeceği, bu nedenle de kurultayı kasım ayında yapacağı konuşulmaya başlandı.

Değişim isteyenler içinde birkaç isim aday olarak geçiyor. İmamoğlu ve Özel öne çıkan iki güçlü seçenek. Birbirlerine rakip olmayacakları söyleniyor. Dolayısıyla 'bir adayda birleşilirse bir güç dengesi oluşturabilir' gibi bir yaklaşım var. O cephede artık yavaş yavaş adayın şekilleneceği de kulislerde konuşulmaya başlandı. İsmin açıklanması il kongrelerinden sonra mı olur yoksa önce mi olur şimdi buna bir karar verilmesi bekleniyor.