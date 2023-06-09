CHP'de dikkat çeken görüşme! Karayalçın, Kılıçdaroğlu'na ne mesaj verdi?

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Seçim Sonuçları için "başarısızlık" ifadelerini kullanan eski bakanlardan Murat Karayalçın, dün Kemal Kılıçdaroğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram, 45 dakika süren ikili görüşmenin detaylarını anlattı:

Seçimlerin hemen ardından gözlerin çevrildiği nokta CHP oldu. Çünkü seçim sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısıyla birlikte dikkat çeken bir sürece girildiğini söyleyebiliriz. Murat Karayalçın, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına destek veren bir isimdi. Dün de Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. 45 dakikalık bir görüşmeydi. Şüphesiz ki görüşmede nelerin konuşulduğu merak ediliyordu. Bir gazeteciye verdiği demeçte görüşmenin detaylarına değindi.

YENİDEN YAPILANMA ÇAĞRISI

Karayalçın görüşmede "örgütün yeniden yapılanması" çağrısı yaptığını iletti. Öte yandan da adayların ön seçimle belirlenmesi gerektiğini söylediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun da Karayalçın'ın açıklamalarına "Ben de aynı düşüncedeyim" yanıtını verdiğini söylemek mümkün. Ayrıca görüşmede CHP'nin bütün merkez ve taşra yapılanmasının değiştirilmesini önerdiğini ifade etti. Ancak o görüşmede Karayalçın, seçimlerle ilgili bir konunun konuşulmadığı belirtti. Önemli bir görüşmeydi çünkü Karayalçın seçim sonrasında yaptığı açıklamalarda milletvekilliği seçimiyle ilgili de bir eleştirisi olmuştu. Bunu da bir başarısızlık olarak değerlendirmişti.

"ÇEKİLMEYİ BİLMEK LAZIM"

Bunun yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun ifadelerinin ardından Karayalçın'nın da özellikle Kılıçdaroğlu ile görüşmesi gündemdeyken bir yandan da geçen bir önceki dönemde CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay'dan önemli açıklamalar gelmişti. O açıklamalarda da Engin Altay, "çekilmeyi bilmek lazım" ifadesini kullanmıştı. Bunun yanı sıra da Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrasında oluşturduğu A Takımına da bir eleştirisi vardı. Altay, "Bu MYK ile mi biz yerel seçimlere gideceğiz" demişti.

MECLİS BAŞKANLIĞI ADAY KRİZİ

Aslında CHP'de bir diğer tartışma konusu da Meclis Başkanlığı seçimlerinden sonra ortaya çıktı diyebiliriz. Meclis Başkanlığı seçimlerinde hem CHP'nin hem de DEVA, Gelecek, Saadet Partisi'nin adayları vardı. CHP'den Elazığ milletvekili Gürsel Erol, bu adaylığa aslında bir eleştiri yaptı. Bunun sebebi de CHP listelerinden giren partilerin Meclis Başkanlığı için ayrı aday çıkarmasıydı. Erol, "Listelerimizden seçilen DEVA Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı'na oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum" açıklamalarında bulunmuştu. Bu açıklamalara da Saadet Partisi'nden bir cevap geldi. Bu açıklamalara da Saadet Partisi Antalya milletvekili Şerafettin Kılıç, özellikle artan oyları hatırlattı ve Erol'a bu ifadeleri yakıştırmadığını söyledi.

CHP'de aslında çok yönlü bir süreç var. Bir yandan da gözler Kurultay'a çevrildi. Kurultay ne zaman olacak, yerel seçimlerden önce mi sonra mı olacak? Bir yandan da sıkı takip edilen süreçlerin başında CHP'deki Kurultay süreci geliyor.