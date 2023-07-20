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CHP, Tanju Özcan kararını 26 Temmuz'da verecek!

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararı, savunmasının alınması için 26 Temmuz'a erteledi.

20.07.2023 - 17:03 | | Elif ER/ANKARA, (DHA)
CHP, Tanju Özcan kararını 26 Temmuz'da verecek!

CHP'de YDK, bugün 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile beraber toplam 9 dosya için toplandı. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen YDK, yaklaşık 5 saat sürdü.

Disipline sevk edildikten sonra Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü gerçekleştiren Özcan, sağlık sorunu nedeni ile YDK'ya savunma vermeye gelmedi. Özcan'ın, sağlık sorununa ilişkin genel merkeze rapor gönderdiği öğrenildi.

YDK, Tanju Özcan ile ilgili kararı, Özcan'ın savunmasının alınması için 26 Temmuz'a erteledi. Özcan'ın, 26 Temmuz'daki toplantıya katılmaması ve savunma vermemesi durumunda kararın çıkması bekleniyor.

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