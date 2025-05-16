CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç kendi 'ölüm' haberini okudu! Asparagas haber sosyal medyada gündem oldu

İzmir’de bir yerel gazete önceki gün “CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç vefat etti” başlığıyla bir haber yayınladı. Haberin devamında da asparagas olarak CHP Sözcüsü’nün demecine yer verildi. Haberde, “CHP Sözcüsü, Kılıç’ın vefatını üzüntüyle duyarak, ‘Sevda Erdan Kılıç sadece bir milletvekili değil aynı zamanda değerli bir insan ve yol arkadaşımızdı. Onun kaybı hepimiz için büyük bir boşluktur’ şeklinde bir açıklama yaptı” denildi.

BÜYÜK AYRICALIKMIŞ

Haberin üzerine Kılıç, bütün gün Meclis’teki makam telefonlarından başsağlığı mesajları için arandı. Kılıç’ın çalışma arkadaşları milletvekilinin ölmediğini anlatmaya çalışırken, Kılıç da sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmak zorunda kaldı. “Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer” diyerek haberi tiye alan Kılıç, CHP Sözcüsü Deniz Yücel’i de etiketleyerek gülücük emojisiyle, “Merak etmeyin görevimin başındayım” dedi.

‘NEDEN ÖLDÜNÜZ...’

Kılıç’ın takipçilerinden de “Peki neden ölmüşsünüz bu konuda bilginiz var mı?”, “Neden öldünüz?”, “Başınız sağ olsun Sevda Hanım”, “Aramızda olduğunuza sevindik. Bize biraz oraları anlatır mısınız”, “Bu nasıl haber yahu”, “Nasıl vefat ettiniz, lütfen açıklar mısınız Sayın Vekilim” şeklinde çok sayıda mesaj geldi.

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DENİZ YÜCEL: ALLAH ÖMÜR VERSİN

Parti Sözcüsü Deniz Yücel de sosyal medya hesabından Kılıç’ı etiketleyerek, “Değerli yol arkadaşım Sevda Erdan Kılıç, sanırım birileri kötü bir şaka yapmış. Allah size ömür versin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Milletimize ve ülkemize borcumuz var” dedi.