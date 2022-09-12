CHP Meclis Üyesi hakkında 'terör propagandası' soruşturması!

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nca 10 Eylül’de Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda kongre gerçekleştirildi. Kongreye katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, bir televizyon kanalına Kürtçe röportaj verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bilek'in Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler incelendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilek’in açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz” şeklindeki sözleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.