GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemCHP Meclis Üyesi hakkında 'terör propagandası' soruşturması!
HaberlerGündem Haberleri CHP Meclis Üyesi hakkında 'terör propagandası' soruşturması!
ABONE OL

CHP Meclis Üyesi hakkında 'terör propagandası' soruşturması!

Diyarbakır’da 10 Eylül’de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı Kongresi’nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

12.09.2022 - 18:58 | | Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)
CHP Meclis Üyesi hakkında 'terör propagandası' soruşturması!

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nca 10 Eylül’de Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda kongre gerçekleştirildi. Kongreye katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, bir televizyon kanalına Kürtçe röportaj verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bilek'in Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler incelendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilek’in açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz” şeklindeki sözleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj! 'Kaşınmaya devam ediyorlar, bu Yunanistan’a bir uyarıdır'
İlgili Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj! 'Kaşınmaya devam ediyorlar, bu Yunanistan’a bir uyarıdır'

GÜNCEL HABERLER

Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Borsa günü rekor seviyede kapattı!

Borsa günü rekor seviyede kapattı!

AFAD'dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı

AFAD'dan Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı