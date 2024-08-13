CHP kurultayı ne zaman 2024, nerede yapılacak? Kurultayda tüzük değişikliği olacak mı, CHP kurultay tarihi belli oldu mu?

CHP’de Özgür Özel başkanlığında il başkanları, ardından Parti Meclisi tüzük kurultayı gündemiyle toplandı. Parti Meclisi 6-9 Eylül’de olağanüstü Kurultaya gitme kararı aldı. Tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak.

CHP kurultayı ne zaman?

6-9 Eylül’de olağanüstü kurultay: Sivas’ta başlayacak, Ankara’da devam edecek

Olağanüstü kurultayın tarihi 6-9 Eylül olarak belirlenirken, gündem tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak olacak.

4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’ne atıfla, tüzük kurultayı 4 Eylül 2024’te Sivas’ta başlayacak. 5 Eylül’de Ankara’ya taşınacak kurultayda önce tüzük ile ilgili bağlayıcı kararlar alınacak, oylama yapılıp yeni tüzük belirlenecek.

5 Eylül’de 81 ilden temsilcilerin, parlamento grubundan ve genel merkezden yetkililerin ve teknik düzenlemeler için katkı sağlayacak hukukçu veya dil bilimcilerin yer alacağı yaklaşık 90 kişilik tüzük komisyonu toplanacak.

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6 Eylül’de resmi tüzük kurultayı gerçekleştirilecek. 7-8 Eylül’de ise program çalıştayı devam edecek. Çalıştayda herhangi bir karar alınmayacak ancak görüş ve öneriler değerlendirilecek.

CHP’nin 101. kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül 2024’te ise delegelerle Anıtkabir ziyareti yapılacak, ardından resepsiyon düzenlenecek.