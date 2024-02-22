CHP ile İYİ Parti arasında Balıkesir krizi büyüyor! Özgür Özel: Benim tanıdığım Meral Hanım gereğini yapar

Cumhuriyet Halk Partis Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında seçim gündemine ilişkin konuştu. İYİ Parti'nin Balıkesir'de Turhan Çömez'in adaylığını geri çekip çekmemesi konusunda, konuşan Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrı yaptı.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, Özgür Özel'in konuşması sonrası yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İYİ Parti’ye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını çekme çağrısına İYİ Partili isimler ne dedi? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez, Özel’in çağrısına yanıt verdi. İYİ Partili isimler Özgür Özel’in çağrısına kapıyı kapatmış durumda.

Özgür Özel 2019 seçimlerinin ardından İYİ Parti Lideri Akşener’in Ahmet Akın’a borç olduğunu ifade etti. Peki o borç neden oldu? 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti adayını çıkartmak için CHP kendi adayı Ahmet Akın’ı çekmişti. Ahmet Akın bu seçimlerde yeniden aday oldu. Özgür Özel de buna vurgu yaptı.

'MİLLETTEN BAŞKA KİMSEYE BORCUMUZ YOK'

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Turhan Çömez saha çalışmalarındaydı. Turhan Çömez o borç ifadelerini sorduğumuzda ‘milletten başka kimseye borcumuz yok.’ dedi.

Turhan Çömez, ‘Sahadayız, gece gündüz milletimizle kucaklaşıyoruz. Kazanmak için çalışıyoruz. Siyasi spekülasyonlara ayıracak zamanımız yok.’ dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak da, Mümkün değil adayı çekmemiz. Genel başkanımız bir borcum var dedi diye illa adayın çekilmesi mi gerekiyor? Ahmet Akın çok istiyor, haklı. Belediye başkan adayları kazanmayı çok istiyor ama biz 81 ilde aday göstereceğiz. Bundan geri adım atmayız. Genel başkanımızın da aynı görüşte olduğunu biliyorum.’ dedi.

'BÖYLE BİR DURUM MÜMKÜN DEĞİL'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da, 'Böyle bir durum mümkün değil. Turhan Çömez’in adaylığı devam ediyor. Balıkesir’in en güçlü adayı.’ ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: AKŞENER, 'BEN O BORCU BİR GÜN ÖDERİM’ DEDİ

Özgür Özel katıldığı TV programında şu ifadeleri kullanmıştı:

‘Ben Balıkesirlilerin Ahmet Akın’a hakkını teslim edeceklerini düşünüyorum. Geçen seçim Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti Balıkesir’i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın’ı çektik. Ahmet Akın da vardı orada Akşener, ‘Bunların hiçbirine borcum yok ama sana bir borcum var. Ben o borcu bir gün öderim.’ dedi. Şunu bekliyorum Merak Hanım’dan bir borcum vardı, gereğini yapıyorum der mi benim tanıdığım Meral Hanım der.'

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