CHP İlçe Başkanı, tartıştığı kayınbiraderi ile onun 2 arkadaşını tabancayla yaraladı

Savaştepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan adayı olmak isteyen Ahmet Ş. (41), iddiaya göre yaklaşık 6 ay önce eniştesi CHP İlçe Başkanı Umut Dinç'ten seçimde kendisine destek olmasını istedi. Ancak Umut Dinç bunu kabul etmedi. Geçen 6 ayda Umut Dinç ve Ahmet Ş. birçok kez tartışma yaşadı.

Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında Ahmet Ş.’nin arkadaşları Mehmet A. (34) ve Ozan K. (23) telefonla aradıkları Umut Dinç'i konuşmak için ilçenin Cumhuriyet Mahallesi Hasan Ali Türker Caddesi’ne çağırdı. Umut Dinç, beraberindeki iki kişiyle birlikte söylenen adrese gitti. Burada taralar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Umut Dinç, yanındaki silahını çekip kendisine taşla saldırdıklarını öne süren Ahmet Ş., Mehmet A. ve Ozan K.’ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sol bacağından yaralanan Ahmet Ş. ve Ozan K. tedavilerinin ardından taburcu edildi. Göğsünden yaralanan Mehmet A.’nın tedavisi ise sürüyor.

Olay sonrası Savaştepe İlçe Emniyet Amirliği’ne giderek teslim olan Savaştepe CHP İlçe Başkanı Umut Dinç, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.