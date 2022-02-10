GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemCHP İlçe Başkanı, tartıştığı kayınbiraderi ile onun 2 arkadaşını tabancayla yaraladı
HaberlerGündem Haberleri CHP İlçe Başkanı, tartıştığı kayınbiraderi ile onun 2 arkadaşını tabancayla yaraladı
ABONE OL

CHP İlçe Başkanı, tartıştığı kayınbiraderi ile onun 2 arkadaşını tabancayla yaraladı

Balıkesir'de Savaştepe CHP İlçe Başkanı Umut Dinç (36) tartıştığı kayınbiraderi ile onun 2 arkadaşını tabancayla vurarak yaraladı. Polise gidip teslim olan Dinç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10.02.2022 - 12:09 | | Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)
CHP İlçe Başkanı, tartıştığı kayınbiraderi ile onun 2 arkadaşını tabancayla yaraladı

Savaştepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan adayı olmak isteyen Ahmet Ş. (41), iddiaya göre yaklaşık 6 ay önce eniştesi CHP İlçe Başkanı Umut Dinç'ten seçimde kendisine destek olmasını istedi. Ancak Umut Dinç bunu kabul etmedi. Geçen 6 ayda Umut Dinç ve Ahmet Ş. birçok kez tartışma yaşadı.

Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında Ahmet Ş.’nin arkadaşları Mehmet A. (34) ve Ozan K. (23) telefonla aradıkları Umut Dinç'i konuşmak için ilçenin Cumhuriyet Mahallesi Hasan Ali Türker Caddesi’ne çağırdı. Umut Dinç, beraberindeki iki kişiyle birlikte söylenen adrese gitti. Burada taralar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Umut Dinç, yanındaki silahını çekip kendisine taşla saldırdıklarını öne süren Ahmet Ş., Mehmet A. ve Ozan K.’ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sol bacağından yaralanan Ahmet Ş. ve Ozan K. tedavilerinin ardından taburcu edildi. Göğsünden yaralanan Mehmet A.’nın tedavisi ise sürüyor.

Olay sonrası Savaştepe İlçe Emniyet Amirliği’ne giderek teslim olan Savaştepe CHP İlçe Başkanı Umut Dinç, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Bozdağ: Sağlık çalışanlarına şiddet konusunda adımlar atacağız

    Bakan Bozdağ: Sağlık çalışanlarına şiddet konusunda adımlar atacağız

    Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması: Başka seçeneklere bakmak lazım

    Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması: Başka seçeneklere bakmak lazım

    Ocakta hava yolunu kullanan yolcu sayısı 9 milyonu aştı

    Ocakta hava yolunu kullanan yolcu sayısı 9 milyonu aştı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Söylemez kardeşler kimdir? Halil Falyalı cinayetinden gözaltına alınan Söylemezler kardeşler nereli, Mustafa Söylemez de gözaltında mı?

    Söylemez kardeşler kimdir? Halil Falyalı cinayetinden gözaltına alınan Söylemezler kardeşler nereli, Mustafa Söylemez de gözaltında mı?

    Sıradaki Haber
    Ocakta hava yolunu kullanan yolcu sayısı 9 milyonu aştı

    Ocakta hava yolunu kullanan yolcu sayısı 9 milyonu aştı

    Sıradaki Haber
    3600 ek gösterge nedir, çıktı mı? Ek gösterge kimlere, ne zaman verilecek? İşte 3600 ek göstergede son durum!

    3600 ek gösterge nedir, çıktı mı? Ek gösterge kimlere, ne zaman verilecek? İşte 3600 ek göstergede son durum!

    Sıradaki Haber
    Güvenlik görevlisi 1.3 milyon dolarlık tabloya tükenmez kalemle göz çizdi!

    Güvenlik görevlisi 1.3 milyon dolarlık tabloya tükenmez kalemle göz çizdi!

    Sıradaki Haber