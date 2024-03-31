CHP hangi il, ilçelerde kazandı? 31 Mart yerel seçimleri CHP'nin kazandığı il ve ilçeler hangileri oldu? Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim sonuçları 2024

Cumhuriyet Halk Partisi 2024 yerel seçim sonuçları bu akşam belli oluyor. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre CHP'nin kazandığı il, ilçe sayısı da açıklanacak. Milyonlarca seçmenin sandık başına giderek oy kullandığı yerel seçimin sonuçları YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla belli olacak. Sandık kurullarının tüm Türkiye'de oy sayımına geçmesiyle canlı olarak alınan oylar YSK sistemine aktarılacak. Adayların yüzde kaç oy aldığı, hangi il, ilçeyi hangi partinin kazandığı da haberimizde olacak.

CHP HANGİ İL, İLÇELERİ KAZANDI?

Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. 31 Mart yerel seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

CHP'NİN KAZANDIĞI İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

31 Mart 2024 Pazar günü saat 21:00'da seçim yasaklarının bitişiyle birlikte Tüm Türkiye'de canlı yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının yüzde kaç oy aldığı, CHP'nin kazandığı il ve ilçelerin sayısı da bununla birlikte belli olacak.

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