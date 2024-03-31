CHP hangi il, ilçelerde kazandı? 31 Mart yerel seçimleri CHP'nin kazandığı il ve ilçeler hangileri oldu? Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim sonuçları 2024
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri bugün yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre bu akşam oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sona erdi. Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte sandık kurulları oy sayma işlemine geçecek. Önce büyükşehir belediye başkanlığı pusulaları sayılacak ve ardından il genel meclisi, ilçe belediye başkanlığı ve muhtar pusulalarını sayımına geçilecek. Cumhuriyet Halk Partisi de 81 ilde adaylarıyla yerel seçimlere katılan parti oldu. Özellikle Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimlerin CHP'nin yerel seçim sürecinde başı çekti. Peki CHP hangi il, ilçede kazandı? 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı il ve ilçeler hangileri oldu? İşte CHP yerel seçim sonuçları 2024...
Cumhuriyet Halk Partisi 2024 yerel seçim sonuçları bu akşam belli oluyor. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre CHP'nin kazandığı il, ilçe sayısı da açıklanacak. Milyonlarca seçmenin sandık başına giderek oy kullandığı yerel seçimin sonuçları YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla belli olacak. Sandık kurullarının tüm Türkiye'de oy sayımına geçmesiyle canlı olarak alınan oylar YSK sistemine aktarılacak. Adayların yüzde kaç oy aldığı, hangi il, ilçeyi hangi partinin kazandığı da haberimizde olacak.
CHP HANGİ İL, İLÇELERİ KAZANDI?
Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. 31 Mart yerel seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.
CHP'NİN KAZANDIĞI İLLER İÇİN TIKLAYINIZ
31 Mart 2024 Pazar günü saat 21:00'da seçim yasaklarının bitişiyle birlikte Tüm Türkiye'de canlı yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının yüzde kaç oy aldığı, CHP'nin kazandığı il ve ilçelerin sayısı da bununla birlikte belli olacak.